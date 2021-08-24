人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

外交部：奉劝美方停止借病毒溯源搞政治操弄

2021年08月24日19:19 | 来源：新华网
小字号

新华社北京8月24日电（记者王宾、温馨）针对有报道称美国总统拜登要求情报机构提供的新冠病毒起源分析报告预计将于24日完成，外交部发言人汪文斌24日在例行记者会上表示，所谓报告不过是一份先有结论、后拼凑“证据”的栽赃报告，奉劝美方停止政治化操弄，早日回到科学溯源的轨道上来。

汪文斌说，溯源需要的是科学，而不是什么情报。由情报机构去搞病毒溯源本身就是反科学的。美国情报机构历来劣迹斑斑，他们搞的所谓溯源报告更不可能基于事实真相，只不过是一份先有结论、后拼凑“证据”的栽赃报告，根本不可信。

“溯源需要的是团结，而不是陷害。溯源为的是维护各国人民的生命与健康，而不是为了甩锅推责、打压对手、服务一己私利。”他说。

汪文斌表示，新冠肺炎疫情暴发以来，美国将抗疫政治化，导致美国成为感染和死亡人数最多的国家，让美国民众付出了沉重代价。现在，美国出于不可告人的政治目的，又在溯源问题上动用情报机构搞所谓调查，破坏国际溯源合作，遭到国际上的普遍质疑和反对。

“奉劝美方从本国人民和世界人民生命健康利益出发，停止政治化操弄，早日回到科学溯源的轨道上来。”汪文斌说。

(责编：苏缨翔、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部