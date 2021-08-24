新华社北京8月24日电（记者王宾、温馨）针对有报道称美国总统拜登要求情报机构提供的新冠病毒起源分析报告预计将于24日完成，外交部发言人汪文斌24日在例行记者会上表示，所谓报告不过是一份先有结论、后拼凑“证据”的栽赃报告，奉劝美方停止政治化操弄，早日回到科学溯源的轨道上来。

汪文斌说，溯源需要的是科学，而不是什么情报。由情报机构去搞病毒溯源本身就是反科学的。美国情报机构历来劣迹斑斑，他们搞的所谓溯源报告更不可能基于事实真相，只不过是一份先有结论、后拼凑“证据”的栽赃报告，根本不可信。

“溯源需要的是团结，而不是陷害。溯源为的是维护各国人民的生命与健康，而不是为了甩锅推责、打压对手、服务一己私利。”他说。

汪文斌表示，新冠肺炎疫情暴发以来，美国将抗疫政治化，导致美国成为感染和死亡人数最多的国家，让美国民众付出了沉重代价。现在，美国出于不可告人的政治目的，又在溯源问题上动用情报机构搞所谓调查，破坏国际溯源合作，遭到国际上的普遍质疑和反对。

“奉劝美方从本国人民和世界人民生命健康利益出发，停止政治化操弄，早日回到科学溯源的轨道上来。”汪文斌说。

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