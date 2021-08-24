新华社北京8月24日电 题：声名狼藉的美国情报界

新华社记者

当前，面对新冠病毒在全球肆虐的严峻现实，美国部分政客非但不思团结抗疫，还借病毒溯源问题搞政治操弄，要求情报部门开展新冠病毒溯源调查，在短短90天内拿出一份有结论的报告。

美国情报部门声名狼藉，见不得人的勾当“一箩筐”，早就被钉在了历史的耻辱柱上。

美国情报部门服务于政治。虽然嘴上说着独立运作、与政治和党派不搭界，但美国情报机构一直以来的所作所为证明，其不但服务于美国政客，更是美国维护霸权的“马前卒”。为满足美国政客的需求，美国情报部门不惜歪曲事实、编造情报，甚至搞“有罪推定”，栽赃陷害他国。2003年，美国信誓旦旦地称有“可靠情报”显示伊拉克政府拥有大规模杀伤性武器，并以此为由对伊开战。然而，美国始终拿不出对伊拉克政府指控的“实锤”，最后只能“甩锅”给错误情报。这场以虚假情报为名发动的战争让伊拉克满目疮痍，数百万人家破人亡，流离失所。

美国情报部门不择手段。中央情报局人员以“反恐”为名，在海外监狱大搞刑讯逼供，水刑、剥夺睡眠、狭小空间禁闭、人身羞辱等“加强审讯方法”触目惊心。中央情报局的所作所为成为美国历史上的污点。此外，中央情报局多次组织或参与谋划刺杀其他一些国家领导人、政治领袖；过去几十年，世界一些国家和地区的政治和社会动荡中或多或少都能看到美国情报部门的影子；中央情报局在冷战期间还启动秘密计划有偿招募记者，“投喂”假消息，利用媒体影响大众舆论。时至今日，美国情报机构和本国一些媒体依然在相互利用。

美国情报部门不讲信义。美国是监听大国和黑客大国，通过各种手段把肮脏的触手伸向全球，连盟友都不放过。今年5月，欧洲媒体调查曝光美国国家安全局曾利用丹麦互联网设施监听欧洲盟国一些领导人和高级官员，令全球舆论哗然。不少国家谴责美国言而无信，不值得信赖。2013年，美国情报机构在国内外进行大规模监听的事实遭曝光，触发声势浩大的对美声讨，白宫一度在压力下承诺不再监听欧洲盟国领导人。面对最新曝光的“监听门”和来自欧洲盟友的质疑，美国政府闪烁其词，情报部门拒绝评论，无良媒体和专家甚至跳出来为美国“洗地”，大言不惭称监听盟友很正常，让人大跌眼镜。

让背负如此巨大“信任赤字”的情报机构来搞病毒溯源，根本就是个笑话。面对愈演愈烈的疫情，不知美国情报部门又会编造出怎样荒腔走板的“剧本”。不过，谎言终究是谎言，无法取信于世，注定不得人心。

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