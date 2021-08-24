新华社悉尼8月24日电（记者郝亚琳）澳大利亚一研究团队的新研究发现，组织驻留记忆T细胞（TRM细胞）在人体不同组织环境中具有不同的分子特征和行为，这一发现可能有助研发新一代作用于肺部组织的新冠疫苗。

TRM细胞是一种仅存在于人体组织内的免疫细胞，目前已发现这种细胞对人体免疫系统抵御病毒侵袭发挥着重要作用。

由澳大利亚“彼得·多尔蒂感染与免疫研究所”领衔的研究团队把暴露在环境中的屏障器官（如皮肤）与肝脏等实体器官进行比较后，发现TRM细胞驻留的组织环境显著影响着这些细胞发挥免疫作用的方式。在不同的人体组织中，TRM细胞会像变色龙一样迅速适应周围的分子和蛋白质，并呈现出不同的功能和持久性等特点。相关论文已发表在英国《自然·免疫学》杂志上。

研究发现，皮肤中有一种名叫转化生长因子-β的蛋白质可以抑制TRM细胞在非必要的情况下被激活，以免发生人体免疫系统攻击自身。但皮肤中的TRM细胞会在身体遇到真正威胁时发动“攻击”，并能持续很长时间。而肝脏中却无类似的有转化生长因子-β参与的“机制”去抑制TRM细胞，因此TRM细胞能够形成“一支庞大的军队”来对抗感染。但由于肝脏中TRM细胞的半衰期更短，可能无法长久“战斗”。

研究人员说，发现TRM细胞在特定组织中具有独特的分子特征和行为，将有助于开发基于T细胞的有效疫苗和免疫疗法，比如在肺部组织中诱导TRM细胞，可产生对流感病毒、新冠病毒等呼吸道病毒有效的T细胞免疫，并在可能与病原体接触的位置形成感染记忆，以应对未来可能发生的感染。

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