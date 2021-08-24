新华社北京8月24日电 俄罗斯战略文化基金会网站日前刊文称，中欧班列令中欧贸易与联系更加紧密。在中国巨大的消费市场带动下，近年来中欧班列班次增多并不断延伸，使沿线欧洲城市获得更多就业岗位，完善基础设施，焕发新的生机。

文章称，6年前中欧班列每日仅有两趟列车前往欧洲，而2020年全年已开行12406列。今年上半年，中欧班列累计开行7377列。如今，这根“丝线”将德国与50座中国城市相连，并穿过亚欧23个国家的168座城市。

文章指出，从中国的太平洋沿岸抵达大西洋，走中欧班列线路比其他线路更为经济和快捷。从比利时根特出发的货运列车可用16天时间将200辆沃尔沃汽车运至中国西安，如果走海路则需要40天。

文章说，中欧班列快速发展影响到各个停靠城市在地区经济中发挥的作用。偏远小城市只专注做物流，而规模大一些的城市则获得发展机遇，增加就业岗位并提高了民众生活水平。

文章指出，德国杜伊斯堡曾是当地钢铁工业和煤矿业中心，但受产业政策调整等因素影响而出现大量失业。不过，由于该城市位于莱茵河和鲁尔河交汇处，是重要枢纽，在中欧班列连通后获得较大发展。如今，每天抵达杜伊斯堡的货运列车有五分之四来自中国，通过水路和陆路将货物运往欧洲各地。约有5万人从事相关业务，占全市劳动人口的15%。100多家中国公司在此开设分支机构。一座普通的河港城市已发展成为具有影响力的综合性洲际物流中心。

文章认为，欧洲受益于中国作为全球最大消费市场，消费全球商品的23%。中欧班列不仅促进了中欧贸易，而且给欧洲创造了更多就业岗位，也让欧洲人更好地了解中国，从而将中国和欧洲日益紧密地联系在一起。

(责编：苏缨翔、杨牧)