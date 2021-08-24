丁 刚

一块块沉甸甸的联合国“维和勋章”，记载着中国维和人员在战乱中完成维和任务的卓著功勋。

“我们手持国旗，就要对祖国负责，对联合国负责”，铮铮誓言，展示了中国军人矢志维护世界和平的信念。

由中宣部对外推广局指导支持，五洲传播中心与英国子午线影视制作公司共同制作的两集纪录片《和平使命》最近通过美国历史频道亚洲频道播出，并通过哔哩哔哩和爱奇艺在国内联合首播。

这部纪录片的拍摄历时五年，它用生动细腻的镜头语言，记叙了联合国南苏丹特派团中国维和部队的故事。这也是首部完整纪录中国维和部队生活、执勤、维稳、平乱的纪录片。

纪录片还解读了在什么情况下维和部队才能开枪反击，碰到政府军与反政府武装交战怎么办等基本运行规则，并通过采访当地民众、南苏丹问题国际专家等，描述了他们眼中的中国维和部队和联合国维和的作用。影片中还有3D动画展示的维和部队使用的装备。

中国是联合国第二大维和摊款国和会费国，是安理会常任理事国中最大的维和出兵国。

中国军队始终认真践行《联合国宪章》宗旨和原则，坚定支持联合国在维和行动中的主导地位，支持联合国通过改革构建更加完善的维和行动体系。

自1990年以来，中国军队和警察先后参加近30项联合国维和行动，派出维和人员5万余人次。

2020年，中国首次发布了《中国军队参加联合国维和行动30年》白皮书，再次向全球传递了中国决心：中国军队始终做维护世界和平的坚定力量。

今年是中国重返联合国五十周年。

在联合国安理会大厅外的走廊上，挂着毕加索的巨幅反战之作《格尔尼卡》。那因铁矛刺身而哀鸣不已的战马，那怀抱死婴仰天长哭的母亲……似乎在提醒着每一位走进大厅的代表，安理会的使命就是让人类远离战火。

当年在联合国，乔冠华突然一改以往令人捉摸不透的“乔式微笑”，转而开怀大笑时，很多西方人士开始用复杂而又充满疑虑的目光，打量起这些来自一个还关着大门的社会主义国家的代表。

中国会给联合国带来什么？中国通过联合国试探着世界，世界也通过联合国观察着中国。

五十年后，这个问题有了清晰的答案。

中国坚守什么、追求什么，支持什么、反对什么……中国在联合国的一举一动、一言一行，向世界展示了一个东方大国维护世界和平，追求人类命运共同体的伟大而坚实的理念。

中国派出的维和部队就是中国责任与中国贡献的具体体现。

中国观众需要了解我们的“子弟兵”在怎样恶劣的自然与社会环境中，为世界和平默默地作着贡献。世界更需要了解中国维和部队是怎样坚守国家和联合国赋予他们的使命。

在这部纪录片第二集的结尾，我们从镜头中看到，战友们在祭奠那些为完成维和使命献出了宝贵生命的中国蓝盔士兵。

正是这些英勇的年轻人和他们的战友一道，给战乱中的人们提供了生命的保障，带去了和平的希望。他们的付出彰显了中国军队坚定维护世界和平的郑重承诺。

(责编：高歌、刘慧)