新华社开罗8月24日电 专访：新冠病毒溯源工作应由科学家而非政客主导——访埃及国家研究中心流感病毒专家穆罕默德·谢希尼

新华社记者李碧念

“病毒溯源是十分复杂的科学问题，理应由病毒、基因等领域的国际专家通过合作探寻病毒源头，不应该由政客主导。”埃及国家研究中心流感病毒专家穆罕默德·谢希尼日前在接受新华社记者专访时说。

谢希尼表示，中国以开放态度同世界卫生组织开展溯源合作，中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告得出的一系列结论具有重要意义。下阶段应进一步扩大溯源范围，而不应先入为主针对中国搞溯源。

他指出，当前新冠病毒不断变异，人们对这一病毒的源头和其他特性仍然知之甚少。当前首要任务是把精力更多集中在团结抗疫上，挽救生命、保护健康，不应让政治干扰全球抗疫努力。

对于有的国家动用情报部门搞溯源调查，谢希尼强调说，病毒溯源不应被政治化，不应为病毒贴上“某国病毒”的标签。“将溯源问题政治化势必干扰国际抗疫合作，不能让政治因素超越科学因素主导溯源工作。中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告具有重要意义，我们应明确向世界传递这一信息。各国科学家特别是病毒和基因学家应紧密合作，利用先进技术开展溯源。”

谢希尼最后表示，当前新冠疫情仍在全球肆虐，病毒不断变异使得防疫形势更加严峻，团结抗疫才是人间正道。下阶段，各国科学家应以此为基础，继续在世卫组织框架下开展联合科学溯源工作。

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