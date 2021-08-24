新华社伦敦8月23日电 中国驻英国使馆23日强烈谴责英国电视四台日前播放的题为《新冠病毒从中国一实验室泄漏？》的病毒溯源专题片，并指出这是彻头彻尾的违背事实、违反科学、附和政治操弄的报道，中方坚决反对。

驻英国使馆发言人当天就这一专题片答记者问时指出，该专题片以毫无根据的主观臆测和道听途说为基础，歪曲事实、混淆是非，公然挑战国际社会和全球科学家共识，影射新冠病毒来自中国武汉的实验室。中方强烈敦促英国电视四台遵守职业道德和操守，客观公正报道新冠病毒溯源工作，停止炒作歪曲事实、混淆是非的信息，停止误导公众，不要沦为反华势力大搞政治操弄、散布虚假信息的工具。

发言人说，今年3月，世界卫生组织正式发布中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，已就溯源问题做出最权威、最专业、最科学的结论，包括认为新冠病毒通过实验室引入人类“极不可能”，调查其他国家的潜在早期传播“是重要的”等，并提出今后溯源工作的具体建议。越来越多科学证据证明，这份报告是一份经得起科学和历史检验的报告。

发言人强调，中方对全球溯源问题的立场是一贯的、明确的。第一，新冠病毒溯源是科学问题，应该也只能由科学家研究找到病毒的动物源头和向人类的传播途径，任何国家都无权为一己政治私利而漠视生命、将科学问题政治化或对别国进行抹黑攻击。第二，中国-世卫组织联合研究报告得出了国际社会和科学界公认的结论和建议，必须得到包括世卫组织在内的各方尊重和实施。今后全球溯源工作应该也只能在此基础上开展，而不是另起炉灶。第三，中方始终支持并将继续参加科学溯源，反对的是政治溯源，违背世卫大会决议的溯源，以及抛弃中国-世卫组织联合研究报告的溯源。第四，世卫组织秘书处应按照世卫大会决议要求，就全球溯源工作计划、包括后续机制同成员国充分协商，充分尊重成员国意见，对当事国的溯源计划更应同当事国协商确定，在此基础上有效开展合作。

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