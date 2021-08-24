新华社曼谷8月24日电 专访：兼顾抗疫与发展 中国治理模式贡献东方价值——访泰国暹罗智库主席洪风

新华社记者王亚光

泰国暹罗智库主席、泰国正大管理学院副校长洪风日前接受新华社记者专访时表示，中国经济发展成就源自制度优势，中国成功的治理模式正在为全球贡献属于这个时代的东方价值。

洪风表示，新冠疫情仍在全球蔓延，世界经济复苏艰难。在此背景下，中国始终坚持科学严格的防疫措施，精准施策，兼顾疫情防控和经济发展，给世界经济带来宝贵动力。

洪风认为，科学积极的防控政策是战胜疫情的正道。中国以严格防疫手段管控疫情蔓延，取得了显著成果。“中国的抗疫智慧即尊重科学，积极探索科学的防疫抗疫策略，中国人民与中国政府总能在危机面前协调一致，这是中国有效社会治理的证明”。

他说，中国推进高水平对外开放的节奏和步伐并未被疫情打乱，这彰显中国的战略定力，对全球经济是长期利好。中国良好的经济发展前景和高质量开放增强了国际资本进驻中国的信心，中国正在构建的以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局将为全球商品与服务提供高质量的供需平台，为深陷疫情泥沼的国家摆脱疫情影响提供良好的产业与经济基础。

洪风说，自2020年下半年开始，中国经济稳步恢复，成绩亮眼，今年依然保持强劲增长势头，主要经济体对中国营商环境的信心保持稳中向好态势，美、欧、日等商会发布的调查结果显示，近三分之二的美国企业、约六成的欧盟企业和近四成的日本企业计划扩大在中国的投资，中国依然是全球资本追逐的热土。

中国国家统计局近期发布的数据显示，今年上半年，中国国内生产总值同比增长12.7%。中国经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势，为被疫情反弹扰动的世界经济复苏提供了支持。

洪风说，中国拥有全球最完整的工业体系，强大的生产能力为全球产业链保持畅通作出积极贡献，也为推动世界经济早日走出低迷提供了稳定基础。“一个稳定、安全、繁荣的中国是全世界的广袤福田，随着中国开放步伐的加大，其发展成果将惠及更多国家和人民。”

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