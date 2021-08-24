新华社华盛顿8月23日电（记者杨士龙 张墨成）美国总统拜登23日敦促未接种疫苗的美国民众尽快接种疫苗，以应对变异新冠病毒德尔塔毒株在美国快速传播。

拜登在白宫发表讲话时说：“数百万美国人声称自己不会接种疫苗，除非疫苗获得药管局的完全批准。好了，现在（疫苗）已经获批了。”他敦促道：“你们期待的时刻已经来临，现在就是你们打疫苗的时候。今天就去打吧。对，就是今天。”

当天早些时候，美国食品和药物管理局完全批准美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗的使用授权。这是第一款正式获批在美国使用的新冠疫苗，用于16岁及以上人群接种。

此外，拜登在讲话中还鼓励企业要求员工接种新冠疫苗。最近几周，拜登政府已向联邦工作人员、军队、联邦医疗设施和养老院员工提出接种疫苗的要求。

依据美国疾病控制和预防中心的数据，截至22日，51.5%的美国人口完成新冠疫苗接种。然而美国新冠疫情的各项数据仍居高不下。美疾控中心网站20日公布的每周疫情报告显示，美国7天平均日增新冠确诊病例133056例，环比上升14%；7天平均日增死亡病例641例，环比上升10.8%；截至17日的7天平均日增住院病例为11521例，环比上升14.2%；在截至14日的一周内，德尔塔毒株感染病例数约占全美新增新冠确诊病例数的98.8%。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的最新统计数据显示，截至23日晚，美国累计新冠确诊病例超过3793万例，累计死亡逾62.9万例。

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