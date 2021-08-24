人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

中国军队向越南军队援助新冠疫苗运抵河内

2021年08月24日14:05 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网河内8月24日电 （记者杨晔）8月23日上午，中国人民解放军向越南军队援助的一批新冠疫苗运抵越南河内内排机场。驻越南大使熊波和越共中央委员、越南国防部副部长黄春战出席了在内排机场举行的疫苗交接仪式，驻越使馆国防武官潘涛、政务参赞陈虹及越南外交部部长助理阮明姮等参加。

熊波表示，中方高度关注近期越南新冠肺炎疫情形势，对越南人民面临的困难感同身受。抗疫合作是两军合作的重要组成部分。中国军方向越南军方提供疫苗援助，充分体现中越两军合作的高水平，是中越两党两国和两军团结合作友好关系的生动写照。中方愿落实好两党两国高层共识，继续通过疫苗合作、疫情防控经验交流等多种方式，加强同越方的抗疫合作，助力越方努力实现疫情防控和经济社会发展双重目标，共同维护两国贸易畅通和产业链供应链稳定。

黄春战代表越南国防部衷心感谢中共中央军委、中国国防部关心支持越南抗疫工作，表示这批疫苗是越南军队接到的首批外国军队疫苗援助，在当前越南疫情形势极为严峻、疫苗缺口巨大背景下，解了越南燃眉之急，这是两国全面战略合作伙伴关系的最生动体现。越南党、政府和越南国防部对中方在关键时刻及时伸出援手深为感激，将用好上述疫苗，及时为奋战在抗疫一线的越南人民军官兵和军医人员接种，相信这将为越南尽快遏制当前疫情发挥重要作用。越方期待同中方进一步加强抗疫合作，维护两国人民健康安全，服务两国抗疫和经济复苏大局。

(责编：高歌、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部