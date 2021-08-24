人民网河内8月24日电 （记者杨晔）8月23日上午，中国人民解放军向越南军队援助的一批新冠疫苗运抵越南河内内排机场。驻越南大使熊波和越共中央委员、越南国防部副部长黄春战出席了在内排机场举行的疫苗交接仪式，驻越使馆国防武官潘涛、政务参赞陈虹及越南外交部部长助理阮明姮等参加。

熊波表示，中方高度关注近期越南新冠肺炎疫情形势，对越南人民面临的困难感同身受。抗疫合作是两军合作的重要组成部分。中国军方向越南军方提供疫苗援助，充分体现中越两军合作的高水平，是中越两党两国和两军团结合作友好关系的生动写照。中方愿落实好两党两国高层共识，继续通过疫苗合作、疫情防控经验交流等多种方式，加强同越方的抗疫合作，助力越方努力实现疫情防控和经济社会发展双重目标，共同维护两国贸易畅通和产业链供应链稳定。

黄春战代表越南国防部衷心感谢中共中央军委、中国国防部关心支持越南抗疫工作，表示这批疫苗是越南军队接到的首批外国军队疫苗援助，在当前越南疫情形势极为严峻、疫苗缺口巨大背景下，解了越南燃眉之急，这是两国全面战略合作伙伴关系的最生动体现。越南党、政府和越南国防部对中方在关键时刻及时伸出援手深为感激，将用好上述疫苗，及时为奋战在抗疫一线的越南人民军官兵和军医人员接种，相信这将为越南尽快遏制当前疫情发挥重要作用。越方期待同中方进一步加强抗疫合作，维护两国人民健康安全，服务两国抗疫和经济复苏大局。

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