新华社北京8月24日电 题：多重因素推涨 国际天然气价格走向何方

新华社记者徐超

今年以来，国际天然气价格持续上涨，在欧洲、亚洲、美国等主要市场创下多年来甚至历史新高，这引发“廉价天然气时代已经终结”的讨论。分析人士认为，极端天气、能源政策、经济复苏等多重因素加剧全球天然气市场供需失衡，导致天然气价格暴涨，预计这一走势还会持续一段时间，并对全球通胀及经济复苏带来影响。

23日，美国纽约商品交易所交易的天然气期货价格维持在每百万英热单位3.9美元，虽然较本月高点有所回落，但仍较去年同期上涨约一倍。在欧洲，作为西欧天然气价格风向标的荷兰天然气期货价格7月飙升至创纪录的每百万英热单位13.1美元，8月中旬继续攀升至15美元上方。

彭博社本月初报道，如果与新冠疫情造成的去年5月低点相比较，欧洲天然气价格在不到一年半时间内上涨超过10倍；亚洲液化天然气价格也在过去一年中上涨近6倍。

市场分析人士认为，需求远超供应，是导致国际天然气价格飙升的主要原因。

从需求来看，美国、欧洲等地今年夏季的极端高温天气给电力供应造成极大压力，天然气需求猛增；世界经济逐步复苏助推能源进口需求，甚至出现亚洲与欧洲争夺天然气进口的现象；越来越多经济体调整能源消费结构，推动绿色能源需求，同样助推天然气价格上涨。

根据国际能源署公布的数据，2009年至2020年，全球天然气消费量增长了30%。该机构4月发布的《2021年全球能源回顾》报告预计，2021年受亚洲和中东市场推动等因素影响，全球天然气需求将同比上涨3.2%。

从供应来看，全球天然气产能并未因需求骤增而显著扩大。一方面，天然气领域长期投资不足，对企业扩大天然气产能形成制约。另一方面，一些有扩产潜力的出口方由于某些原因不愿增加供应。

美国普氏能源资讯公司天然气分析师詹姆斯·赫克斯特普说，俄罗斯是目前唯一拥有额外天然气产能的出口国，但扩大对欧出口意味着要和乌克兰协调更多天然气过境等问题。俄罗斯出于政治顾虑而不愿增加供应。

展望未来走势，一些市场分析师认为不少价格支撑因素仍然存在，今年国际天然气价格易涨难跌。比如，欧洲等市场天然气库存显著低于往年，无法及时补足供应缺口；各国对减排目标的追求将为天然气需求继续提供长期支撑；经历夏季极端高温后，欧美将迎来传统用气高峰的冬季。

市场人士预计，国际天然气价格可能在今年冬季刷新纪录。天然气价格一旦告别廉价时代，将给天然气消费国、消费者和企业带来更高的生产、生活成本，推高通胀水平，给加快经济复苏步伐带来干扰。

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