人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

多重因素推涨 国际天然气价格走向何方

2021年08月24日13:17 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京8月24日电 题：多重因素推涨 国际天然气价格走向何方

　　新华社记者徐超

　　今年以来，国际天然气价格持续上涨，在欧洲、亚洲、美国等主要市场创下多年来甚至历史新高，这引发“廉价天然气时代已经终结”的讨论。分析人士认为，极端天气、能源政策、经济复苏等多重因素加剧全球天然气市场供需失衡，导致天然气价格暴涨，预计这一走势还会持续一段时间，并对全球通胀及经济复苏带来影响。

　　23日，美国纽约商品交易所交易的天然气期货价格维持在每百万英热单位3.9美元，虽然较本月高点有所回落，但仍较去年同期上涨约一倍。在欧洲，作为西欧天然气价格风向标的荷兰天然气期货价格7月飙升至创纪录的每百万英热单位13.1美元，8月中旬继续攀升至15美元上方。

　　彭博社本月初报道，如果与新冠疫情造成的去年5月低点相比较，欧洲天然气价格在不到一年半时间内上涨超过10倍；亚洲液化天然气价格也在过去一年中上涨近6倍。

　　市场分析人士认为，需求远超供应，是导致国际天然气价格飙升的主要原因。

　　从需求来看，美国、欧洲等地今年夏季的极端高温天气给电力供应造成极大压力，天然气需求猛增；世界经济逐步复苏助推能源进口需求，甚至出现亚洲与欧洲争夺天然气进口的现象；越来越多经济体调整能源消费结构，推动绿色能源需求，同样助推天然气价格上涨。

　　根据国际能源署公布的数据，2009年至2020年，全球天然气消费量增长了30%。该机构4月发布的《2021年全球能源回顾》报告预计，2021年受亚洲和中东市场推动等因素影响，全球天然气需求将同比上涨3.2%。

　　从供应来看，全球天然气产能并未因需求骤增而显著扩大。一方面，天然气领域长期投资不足，对企业扩大天然气产能形成制约。另一方面，一些有扩产潜力的出口方由于某些原因不愿增加供应。

　　美国普氏能源资讯公司天然气分析师詹姆斯·赫克斯特普说，俄罗斯是目前唯一拥有额外天然气产能的出口国，但扩大对欧出口意味着要和乌克兰协调更多天然气过境等问题。俄罗斯出于政治顾虑而不愿增加供应。

　　展望未来走势，一些市场分析师认为不少价格支撑因素仍然存在，今年国际天然气价格易涨难跌。比如，欧洲等市场天然气库存显著低于往年，无法及时补足供应缺口；各国对减排目标的追求将为天然气需求继续提供长期支撑；经历夏季极端高温后，欧美将迎来传统用气高峰的冬季。

　　市场人士预计，国际天然气价格可能在今年冬季刷新纪录。天然气价格一旦告别廉价时代，将给天然气消费国、消费者和企业带来更高的生产、生活成本，推高通胀水平，给加快经济复苏步伐带来干扰。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部