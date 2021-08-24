斯洛文尼亚总理亚内兹·扬沙23日说，欧洲联盟内部没有就阿富汗难民安置政策形成共识，是否接纳阿富汗难民应该由各欧盟成员国决定。

斯洛文尼亚目前是欧盟轮值主席国。扬沙这番话是在回应欧洲议会议长戴维·萨索利的言论。萨索利18日说，欧盟有责任接纳阿富汗难民，安置难民负担应由欧盟成员国“均摊”。他建议欧盟委员会做出相应决策。

萨索利的建议在欧盟内部似乎没有得到积极响应。

2015年，来自叙利亚、伊拉克、阿富汗、利比亚等战乱地区的数以百万计民众涌入欧洲国家，引发欧洲“难民危机”。欧盟内部对于接收新一波阿富汗难民争议颇大。奥地利总理塞巴斯蒂安·库尔茨说，他任期内不会同意本国主动接收更多阿富汗难民。作为中东和非洲难民进入欧盟国家的主要门户之一，希腊也明确表示不想再承担更多任务。

扬沙22日说，欧盟不会为阿富汗人撤离开放人道主义通道，欧盟没有义务帮助那些选择“离开祖国”的阿富汗人。

萨索利回应说，欧盟如何应对阿富汗人道主义危机问题，不应该由轮值主席国斯洛文尼亚说了算。他敦促斯方展示“团结”精神、与欧盟方面讨论下一步措施。

扬沙随后在社交媒体推特反驳：“实际上，是否想要接纳新一波移民潮，应该由欧盟各成员国自己决定。目前就这一议题，（欧盟成员国）既不存在共识，也没有达到合格多数或任何形式的多数意见。”

阿富汗塔利班占领喀布尔后，美国及其北约盟友忙于从阿富汗撤出军队、本国公民和部分曾为本国服务、担心“报复”的阿富汗人。美国国务卿安东尼·布林肯先前说，已有13个国家同意“至少暂时”收容撤出的阿富汗人，另外12国同意充当“中转站”。

美联社先前依据获取的一份保密文件报道，欧盟官员上周在一次内政部长会议上表示，参考从2015年难民潮吸取的最主要教训，应当在阿富汗民众可能动身前往欧洲前，采取措施把他们留在阿富汗的邻国。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京22日批评西方国家寻求让阿富汗的中亚邻国暂时收容阿富汗难民，认定这将给俄罗斯带来安全威胁。

“西方国家不断提及让中亚国家接收阿富汗难民，（在那里）等待获得美国或其他国家的签证，”普京说，“这些人中混有什么人？我们怎么知道？”

他担心，鉴于俄罗斯和一些中亚国家之间没有签证限制，可能有极端人员伪装成阿富汗难民，设法进入俄罗斯境内。他说，上世纪九十年代和本世纪头十年中期，北高加索地区出现不稳定局势，“我们不想让这样的情况重演，哪怕只是部分重演”。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘叶婷)