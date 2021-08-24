德国总理安格拉·默克尔22日向乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基承诺，德国与俄罗斯合作的“北溪-2”天然气管道项目不会令乌克兰蒙受损失，而后者的疑虑并未消除。

默克尔当天访问乌克兰并与泽连斯基会晤后说：“重要的是，乌克兰仍然是（俄罗斯天然气）过境国。”

默克尔表示，希望俄罗斯过境乌克兰向西欧出口天然气的协议在2024年到期后继续延长。她20日访问俄罗斯时敦促俄总统弗拉基米尔·普京同意延长协议，普京表示，愿意这样做，但需要考虑更多细节。

不过，泽连斯基认为，截至目前，有关这一议题的细节“太笼统”。他说，管道建成后的“风险”将由乌克兰承担，这一项目也将对“整个欧洲”构成“威胁”。

默克尔说：“我们感到一种特殊的责任……理解泽连斯基总统表达的重大关切。”

默克尔定于9月卸任总理。她说，德国和美国约定，如果俄罗斯把天然气用作“地缘政治武器”，将受到制裁，并且德国下一届政府同样会遵守这些承诺。

“北溪-2”天然气管道从俄罗斯经波罗的海通往德国，预计8月底前完工，可使俄罗斯出口德国的天然气数量翻倍并输往更多欧洲国家。

美国和乌克兰强烈反对这一项目。美国称它为俄罗斯的“地缘战略”项目，令欧洲过于依赖俄罗斯能源供应，威胁欧洲能源安全，且俄方可能停止经由乌克兰向欧洲供气，致使乌方能源供应受到威胁并损失“过境费”收入。俄方指认美方阻挠“北溪-2”项目意在挤占俄罗斯在能源市场的份额，企图向欧洲高价兜售更多美国天然气。

美国和德国政府7月宣布就这一项目达成协议，美方将不以施加更多制裁的方式阻止该项目建设，双方同意以其他方式确保乌克兰及欧洲“能源安全”免受俄罗斯“威胁”。（安晓萌）【新华社微特稿】

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