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以色列数据显示加强针效果显著

2021年08月24日08:51 | 来源：新华网
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　　以色列卫生部22日发布数据显示，60岁及以上人群接种辉瑞新冠疫苗加强针后，保护效果明显好于接种两剂疫苗后。

　　路透社援引数据报道，相比接种两剂疫苗10天后的整体保护效果，以色列60岁及以上人群接种加强针10天后的整体保护效果高4倍；就防止重症和住院病例而言，效果好5到6倍。

　　以色列格特纳研究所和KI研究所研究得出上述数据，19日报告给以色列卫生部一个疫苗专家工作组，22日上传卫生部网站，其他细节没有公布。

　　报道说，负责接种加强针的机构之一、马加比医疗保健服务公司上周发布关于加强针作用的数据，得出与上述两家研究所类似结论。

　　以色列去年12月开始为公众接种疫苗，优先为60岁及以上人群接种，主要采用辉瑞疫苗。接种效果一度非常显著，新增病例大幅减少。然而，由于高传染性变异新冠病毒德尔塔毒株传播，今年6月中旬以来该国新增病例数迅速反弹。

　　以色列卫生部先前说，在接种完疫苗较长时间后，无论接种者年龄，疫苗起到的保护作用都逐渐减弱。接种过疫苗后感染新冠病毒并出现重症者多为本来有其他疾病的60岁及以上老人。

　　以色列7月30日开始为年满60岁的人群接种加强针，8月19日将加强针接种对象扩大至40岁及以上人群，同时建议教师、医护人员、孕妇和养老院工作人员全体接种加强针。接种加强针的人必须已完成两剂疫苗接种至少5个月。

　　路透社22日报道的数据显示，以色列大约930万人口中，迄今超过540万人已经接种两剂疫苗，将近150万人已经接种加强针。（欧飒）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘叶婷)

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