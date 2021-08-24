阿富汗哈马新闻社22日报道，塔利班正在首都喀布尔筹办一场高级别会谈，旨在与阿各方政治力量协商组建“包容性政府”。

西方国家仍在忙于从阿富汗“撤人”。英国政府证实，七国集团定于24日举行领导人线上会议，讨论阿富汗局势。消息人士说，除了讨论如何确保“安全撤离”，英方还将推动其他成员国考虑对塔利班施加新制裁。

【塔利班寻多方支持】

哈马新闻社22日报道，计划中的高级别会谈将由塔利班领导人和喀布尔市政要参加。

一名塔利班成员21日告诉俄罗斯卫星通讯社，塔利班分管政治事务的领导人阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔有望在今后两周宣布有关阿富汗政府架构的决定。

巴拉达尔是塔利班政治委员会负责人和塔利班驻卡塔尔首都多哈政治办事处主任。巴拉达尔17日离开多哈，抵达阿富汗南部城市、塔利班创建地坎大哈，21日转往喀布尔，准备与各方人士讨论组建政府事宜。

塔利班高级成员艾哈迈杜拉·瓦西克先前证实，塔利班没有组建临时政府或过渡政府的计划，将直接组建一个阿富汗各方能够接受的包容性政府。

塔利班分管喀布尔事务的高级成员阿卜杜勒·拉赫曼·曼苏尔21日会晤阿富汗前总统哈米德·卡尔扎伊和阿富汗民族和解高级委员会主席阿卜杜拉·阿卜杜拉。另据路透社的消息，塔利班将与全国34个省中20多个省的前省长和政府官员会面，以期争取更多支持。

【七国集团拟开条件】

英国首相鲍里斯·约翰逊22日说，七国集团领导人将于24日举行线上会谈，讨论阿富汗局势。白宫方面确认美国总统约瑟夫·拜登将与会。

路透社以一名不愿公开姓名的英国政府官员和一名西方国家外交官为消息源报道，英方认为，一旦认定塔利班“侵犯人权”或允许阿富汗成为极端组织的温床，七国集团应该考虑对它实施经济制裁。

当被问及美方是否支持英方建议时，拜登22日回应：“答案是肯定的。（是否制裁）取决于（塔利班的）作为。”

拜登20日告诉媒体记者，他和国务卿安东尼·布林肯将与其他国家协商，为承认塔利班政权或与它合作设定“严苛条件”。

七国集团包括英国、美国、法国、德国、意大利、加拿大和日本，英国是今年的轮值主席国。

英国《每日电讯报》披露，约翰逊将借这次会议尝试说服拜登延长美军从阿富汗撤军的最后期限。英国外交大臣和国防大臣先前分别向美方提出类似请求，但无济于事。

报道说，英国敦促美方推迟撤军主要希望为英国从阿富汗撤出人员留足时间。英国计划本周前再撤出6000人。

拜登先前坚决按既定计划、8月31日前彻底结束在阿军事任务。然而，美军开始撤离后，塔利班迅速占领阿富汗绝大部分地区，而美国撤离美方相关人员的工作组织混乱，拜登的撤军方案饱受诟病，近日对媒体改口说驻阿美军会“待到所有美国人撤走为止”，但尚未宣布是否延长撤军期限。（杜鹃）（新华社专特稿）

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