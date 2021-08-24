人民网联合国8月23日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽23日在安理会也门问题公开会上发言呼吁，也门各方和国际社会必须加紧行动，为也门走出当前的经济、人道危机和政治、安全挑战等困境作出努力。

耿爽强调，也门要尽快实现全面停火，早日恢复和平进程。也门问题没有军事选项，政治解决是唯一出路。联合国秘书长近期任命了新的也门问题特使，各方对他抱有较高期待。希望格伦德伯格特使上任后根据授权客观公正履职，充分听取各方意见，积极回应国际社会关切，推动落实安理会决议，争取早日实现全面停火，对话和谈取得进展。中方一直支持秘书长特使工作，期待格伦德博格特使尽早向安理会通报其工作计划和考虑。

耿爽强调，要充分发挥地区国家作用，形成劝和促谈合力。近期沙特、阿曼等地区国家继续开展斡旋行动，中方对此表示赞赏。联合国和地区国家的斡旋行动要及时相互对表，加强协调配合。对也门有重要影响的国家应继续发挥积极和建设性作用，推动冲突各方增进互信，坚持政治解决大方向。中方一直积极支持和建设性参与也门和平进程。中国国务委员兼外长王毅今年上半年出访地区国家时，提出关于实现中东和平稳定的五点倡议。中方愿就五点倡议同各方保持沟通、密切协调，共谋中东和平、共筑中东安全、共促中东发展。

耿爽强调，国际社会要加大国际人道援助力度，缓解也门经济和民生困难。也门人民面临着战乱、饥荒、疫情、洪水等多重不幸。中方注意到，也门政府为恢复经济、稳定本币、保障民生采取了有针对性的措施，作出了积极努力，中方对此表示赞赏和支持。国际社会特别是捐助方应兑现承诺，加大对也门援助和支持力度。也门冲突各方应提供安全、不受干扰的人道准入，确保人道援助通道畅通，为缓解人道局势创造有利条件。

耿爽表示，关于萨菲尔号油轮问题，中方再次敦促胡塞方面同联合国相关机构加强沟通，尽快给予联合国技术人员配合与准入，防止发生不必要的经济、人道和海洋环境灾难事故。

(责编：高歌、刘慧)