人民网伦敦8月24日电 （武一丹）当地时间8月24日，中国驻英国使馆发言人在答记者问时指出，英国电视四台播放题为《新冠肺炎病毒从中国一实验室泄漏？》的专题片，以毫无根据的主观臆测和道听途说为基础，歪曲事实、混淆是非，公然挑战国际社会和全球科学家共识，影射新冠病毒系来自中国武汉的实验室，这是彻头彻尾的违背事实、违反科学、附和政治操弄的报道，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。

发言人指出，中方对全球溯源问题的立场是一贯的、明确的。新冠病毒溯源是科学问题，应该也只能由科学家研究找到病毒的动物源头和向人类的传播途径，任何国家都无权为一己政治私利而漠视生命、将科学问题政治化或对别国进行抹黑攻击。中国-世卫组织联合研究报告得出了国际社会和科学界公认的结论和建议，必须得到包括世卫组织在内的各方尊重和实施。今后全球溯源工作应该也只能在此基础上开展，而不是另起炉灶。中方始终支持并将继续参加科学溯源，我们反对的是政治溯源，违背世卫大会决议的溯源，以及抛弃中国-世卫组织联合研究报告的溯源。世卫组织秘书处应按照世卫大会决议要求，就全球溯源工作计划、包括后续机制同成员国充分协商，充分尊重成员国意见，对当事国的溯源计划更应同当事国协商确定，在此基础上有效开展合作。

发言人强调，病毒没有国界，疫情不分种族。中国和世界各国一样，都是疫情的受害者，都希望尽快找到病毒源头，及早阻断疫情传播。溯源合作必须坚持科学的方向，必须坚决反对政治化。中方愿同各方一道，积极开展全球科学溯源，为人类最终战胜疫情作出中国贡献。

发言人最后说，中方强烈敦促英国电视四台遵守职业道德和操守，客观公正报道新冠病毒溯源工作，停止炒作歪曲事实、混淆是非的信息，停止误导公众，不要沦为反华势力大搞政治操弄、散布虚假信息的工具。

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