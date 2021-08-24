人民网开罗8月23日电 （记者沈小晓）“中国是阿拉伯国家主要的、也是十分重要的合作伙伴。”中国-沙特阿拉伯商务理事会理事纳伊夫·穆卜提在接受记者采访时谈到，刚刚结束的第五届中国-阿拉伯国家博览会将进一步促进中国与阿拉伯国家的经贸交流。

8月22日，第五届中国-阿拉伯国家博览会在宁夏银川市落下帷幕。纳伊夫·穆卜提认为，此次博览会为国际贸易提供了一个很好的平台，也为中国和阿拉伯国家之间进一步加强经贸合作提供了契机。

在纳伊夫·穆卜提看来，阿拉伯国家是以开放的心态拥抱合作的。“我们在农业技术合作、电子商务等多个领域都开展了十分有效和积极的合作。”2016年4月，沙特发布了“2030愿景”和“国家转型计划”，致力于推动经济结构转型，这与中国“一带一路”倡议契合，为两国合作开辟了新的历史机遇。中国是沙特最大贸易伙伴，沙特是中国主要原油供应国之一以及在西亚非洲地区最大贸易伙伴，双方经贸合作潜力巨大。

纳伊夫·穆卜提表示，博览会承载着中国与阿拉伯国家之间携手打造一个新时代和更加光明的未来的美好希望。

中阿博览会是由中国商务部、中国国际贸易促进委员会、宁夏回族自治区人民政府共同主办的国家级、国际性综合博览会。第五届中国-阿拉伯国家博览会19日在宁夏银川开幕。

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