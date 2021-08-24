人民网开罗8月23日电 （记者沈小晓）8月19日至22日，由商务部、中国贸促会和宁夏回族自治区人民政府共同主办的第五届中国—阿拉伯国家博览会在宁夏银川成功举办。沙特阿拉伯王国驻华大使馆前商务参赞哈立德·哈乐瓦尼在接受记者采访时表示，中国-阿拉伯国家博览会是一个很好的平台，除了展示阿拉伯国家的产品外，还可以让阿拉伯国家进一步了解中国最新的经济和技术发展情况，有助于增加中国与阿拉伯国家的贸易往来。

近年来，中国与阿拉伯国家发展战略对接紧密，双方贸易往来优势互补、利益交汇。即使面对全球疫情所带来的发展挑战，中阿合作和共建“一带一路”仍然表现出强大的韧性。2020年，中阿贸易额为2394亿美元。目前，中国已经成为阿拉伯国家的第一大贸易伙伴国，阿拉伯国家是中国最大的海外原油供应地，中阿经贸合作潜力巨大。

国家主席习近平在向第五届中国-阿拉伯国家博览会致贺信中指出，中阿人民传统友好，历久弥坚。近年来，中阿双方不断加强战略协调和行动对接，共建“一带一路”合作成果丰硕。习近平强调，中国愿同阿拉伯国家一道，共谋合作发展，共促和平发展，实现互利共赢，高质量共建“一带一路”，推动中阿战略伙伴关系迈上更高水平，携手打造面向新时代的中阿命运共同体！

哈立德·哈乐瓦尼表示，正如习近平主席指出的，中国与包括阿拉伯国家在内的多个国家合作共建“一带一路”，体现了中国政府旨在促进各国贸易往来和实现共同利益、打造命运共同体的先进思想和远见卓识。

此次第五届中国-阿拉伯国家博览会共签约成果277个，计划投资和贸易总额1566.7亿元，开辟了中阿经贸合作新领域，为双边经贸、科技、医疗、旅游等各领域合作搭建了交流平台，有力推动了中阿合作迈上更高水平。

哈立德·哈乐瓦尼认为，中国与阿拉伯国家在经贸等各领域的广泛合作，将有利于巩固中国与阿拉伯国家之间的友好关系，助力阿拉伯经济社会发展，为未来中阿全方位合作作出贡献。

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