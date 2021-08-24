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伊朗外交部：伊朗在伊核谈判中的立场没有改变

2021年08月24日08:15 | 来源：新华社
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　　新华社德黑兰8月23日电（记者王守宝　高文成）伊朗外交部发言人哈提卜扎德23日表示，伊朗在伊核协议履约谈判中的立场没有改变，美国有效解除对伊制裁以及各方遵守伊核协议是谈判达成任何协议的前提。

　　哈提卜扎德当天在例行新闻发布会上表示，美国新政府继续走前政府的失败之路，伊朗只听到美国官员的言论，却没有看到任何行动。“时间对恢复履行伊核协议不利”。

　　在谈到英国、法国和德国近日发表声明对伊朗核计划表示担忧时，哈提卜扎德表示，伊朗所做的一切都在国际原子能机构的监督下进行，出于和平目的并遵守《不扩散核武器条约》。他说，此类政治声明并不能免除欧洲三国对伊核协议的责任，恢复履行伊核协议的最佳方式是欧洲国家履行其义务。

　　2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

　　今年4月6日，伊核协议相关方开始在奥地利首都维也纳举行会谈，讨论美伊恢复履约问题，迄今已举行6轮会谈。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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