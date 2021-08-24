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美药管局完全批准辉瑞新冠疫苗使用授权

2021年08月24日08:15 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿8月23日电（记者杨士龙　张墨成）美国食品和药物管理局23日完全批准美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗的使用授权。这是第一款正式获批在美国使用的新冠疫苗，用于16岁及以上人群接种。

　　美药管局代理局长珍妮特·伍德科克在一份声明中说，此款疫苗得到完全批准使用是“抗击新冠疫情过程中的又一个里程碑”。疫苗得到完全批准使用有助于增强民众接种疫苗的信心，使美国“朝着改变疫情走向又近了一步”。

　　声明说，此款疫苗在完全获批后将以“Comirnaty”作为商标名称进行销售，用于16岁及以上人群预防新冠病毒引发的疾病。

　　声明说，此款疫苗可继续在紧急使用授权下使用，包括用于12岁至15岁人群接种以及用于某些免疫功能低下者接种第三剂新冠疫苗。

　　2020年12月11日，美药管局批准了辉瑞新冠疫苗的紧急使用授权申请，允许该疫苗用于16岁及以上人群。今年5月，美药管局扩大该疫苗的紧急使用授权范围，可紧急使用于12岁至15岁人群。

　　根据美国疾病控制和预防中心的数据，截至8月22日，51.5%的美国人口已完成新冠疫苗接种。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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