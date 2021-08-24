新华社喀布尔8月23日电（法里德·贝赫巴德）阿富汗首都喀布尔国际机场附近23日发生枪击事件，造成一名阿富汗士兵死亡、数人受伤。

美国中央司令部发言人威廉·厄本当天在一份声明中说，喀布尔机场北门外发生短暂交火，一名不明身份的敌对人员向参与监控机场北门通道的阿富汗安全部队开火，阿安全部队随即还击。一名阿富汗士兵死亡，数名阿富汗人受伤，伤者随即被送往医院接受救治，情况稳定。没有美军和联军人员受伤。

一名现场目击者在接受新华社采访时说，一名阿富汗前军官当天持手枪向喀布尔机场入口处的阿安全部队成员射击。

截至目前，阿富汗塔利班尚未对此发表评论。

据阿富汗媒体报道，8月15日以来，喀布尔机场撤离乱局引发的枪击和踩踏事件造成至少20人死亡、数十人受伤。过去一个星期以来，美军士兵、阿富汗塔利班武装人员和阿安全部队成员在机场多个不同入口处维持秩序。目前，喀布尔机场外仍聚集着大量希望离开阿富汗的民众。

美军联合参谋部官员汉克·泰勒23日上午在美国防部记者会上说，过去24小时共有约1.6万人从喀布尔撤离，其中美方载运撤出近1.1万人。自8月14日撤离行动开始以来，美方载运撤出约3.7万人。

美国总统拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月他又表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。8月15日，塔利班进入并控制喀布尔，宣布“阿富汗的战争已经结束”。

另据阿富汗帕杰瓦克通讯社报道，针对有关美方可能将撤军期限延长至8月31日之后的报道，塔利班驻卡塔尔首都多哈政治办事处发言人苏海勒·沙欣23日表示，美国没有必要延长占领阿富汗的时间。他警告说，美国如果推迟从阿富汗撤军时间，将会面临“后果”。（参与记者：史先涛、刘品然）

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