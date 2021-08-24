新华社北京8月23日电 综合新华社驻外记者报道：阿富汗塔利班23日警告说，美国政府如果延长从阿富汗撤军的期限将面临“后果”。同日，塔利班宣布该组织已向唯一未占领的潘杰希尔省附近部署兵力。

据阿富汗帕杰瓦克通讯社23日报道，塔利班驻卡塔尔首都多哈政治办事处发言人苏海勒·沙欣当天表示，美国没有必要延长占领阿富汗的时间。

“如果美国或英国为（军队）继续撤离寻求额外时间，答案是不，或者说会有‘后果’。”沙欣表示，延长撤军期限将导致塔利班和美方之间的不信任，如果他们意图继续占领阿富汗，塔利班将做出“回应”。

塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德23日在社交媒体上表示，该组织武装人员已经从巴达赫尚省、塔哈尔省和巴格兰省向潘杰希尔省进发。

塔利班占领首都喀布尔后，阿富汗全国抵抗阵线在潘杰希尔省组建，旨在反抗塔利班。阿富汗全国抵抗阵线发言人阿里·迈萨姆·纳扎里23日说，该阵线已准备好为保卫潘杰希尔战斗，但他同时表示愿与塔利班和谈。

22日，阿富汗民族和解高级委员会主席阿卜杜拉、前总统卡尔扎伊在喀布尔与潘杰希尔省的重要政治人士进行磋商，寻求和平解决潘杰希尔问题。

塔利班高级成员哈利勒·拉赫曼·哈卡尼22日在接受巴基斯坦吉奥新闻电视台采访时表示，塔利班对阿富汗总统加尼和副总统萨利赫没有敌意，如果这两人愿意，可以返回阿富汗。哈卡尼还敦促阿富汗民众不要逃离阿富汗。他说：“所有阿富汗人都是我们的兄弟，他们都可以返回阿富汗。”

谈到跟美国的战争，哈卡尼表示，由于美国入侵了阿富汗人的家园，塔利班才决定拿起武器反抗美国。

23日，日本内阁官房长官加藤胜信在记者会上表示，日本政府决定派遣自卫队飞机前往喀布尔机场，帮助日本国民撤离阿富汗。

据日本媒体报道，日本政府23日已派出一架航空自卫队C-2运输机，24日将再派遣两架C-130运输机前往阿富汗，计划在本周内将日本国民和在大使馆以及国际机构工作的当地职员及家属撤出喀布尔，预计撤离人员规模为数百人。（参与记者：史先涛、法里德·贝赫巴德、姜俏梅）

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