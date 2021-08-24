新华社河内8月23日电 综述：越南南部疫情持续蔓延 防疫措施不断升级

新华社记者黄硕 蒋声雄

据越南卫生部23日晚发布的信息，越南当天报告新增新冠确诊病例10280例，连续第五天单日新增确诊病例数过万，累计确诊358456例，累计死亡8666例。以越南最大城市胡志明市为主的南部省市疫情形势严峻，迫使政府不断升级防疫措施，以期在9月控制疫情。

今年4月底前，越南仅报告数千例确诊病例。4月底以来，受德尔塔毒株影响，越南确诊病例数量不断攀升，先是北部北江省和北宁省出现工业园区大规模感染，而后胡志明市出现与教会相关的聚集性感染以及其他多条传播链。目前胡志明市及其周边省市已成为本轮疫情的重灾区，与胡志明市相邻的平阳省、隆安省和同奈省累计新冠确诊病例均已过万，其中平阳省累计确诊超7万例，仅次于胡志明市。

越南卫生部长阮青龙日前在疫情防控工作会议上表示，本轮疫情中德尔塔毒株传播速度快、感染周期短，很多人口稠密、工业园众多、地域间人员流动性大的省市出现疫情，并在条件简陋的居民区快速蔓延。

胡志明市从7月9日起实行最严格的防疫措施，包括限制市民出行、暂停非必要服务和大部分公共交通等，并于本月15日宣布延长该措施至9月15日；此外还从7月26日起禁止市民每日18时至次日6时外出。但过去一个月来，胡志明市的疫情数据依然居高不下。据越南卫生部数据，胡志明市23日报告新增确诊病例4251例，累计确诊超18万例；当天新增死亡病例599例，而过去一周每日新增死亡病例基本在二三百例。

胡志明市卫生部门此前表示，所报告的确诊病例增加是该市实施大规模核酸检测的结果。但一些专家认为，部分市民出于寻求生计等因素违反防疫规定上街，此前的防疫措施无法保证邻里间不互相接触，结果就是胡志明市在防疫措施收紧的同时确诊病例仍不断增加。

越南卫生部副部长阮长山日前对媒体说，每日新增确诊病例多，而医疗资源不足，重症患者无法得到充分救治，这些因素促使胡志明市新冠死亡病例激增。胡志明市从本月中旬开始试行感染者居家护理，以节约医疗资源、集中资源救治重症患者。

胡志明市人民委员会日前宣布，要争取到9月15日控制住该市疫情。据越通社报道，为实现这一目标，胡志明市从本月23日至9月6日按照“保持就地不动”原则实施加强版防疫措施，其间仅允许防疫人员、警察、基础设施维护人员、定期就医和接种疫苗的人员等特定人群外出，政府安排工作组协助高风险和极高风险区域居民购买食品物资，并设置数百个具有救治患者、监测居家护理人员等功能的流动医疗站。此外，军队增援士兵从23日起部署在胡志明市各个区域的街道和检查站加强巡逻检查，以保证防疫措施得到完全落实。

据越通社报道，越南总理范明政22日要求胡志明市和平阳、同奈、隆安等地“彻底、严格”地实施保持社交距离措施，迅速开展大规模采样检测，其中胡志明市要实施全员检测，同时优先向胡志明市发放疫苗。

越南目前仍在加大新冠疫苗采购力度，推动各地疫苗接种。据越南新冠疫苗接种网站信息，截至23日中午，越南全国已接种1740万余剂新冠疫苗，其中胡志明市已接种548万余剂疫苗。范明政在本月早些时候要求媒体广泛宣传接种新冠疫苗的益处，以动员民众尽快接种。

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