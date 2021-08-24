□ 高 乔

近日，阿富汗局势发生重大变化。自今年5月，美国加速从阿富汗撤军，塔利班不断攻占阿富汗各主要城镇。在塔利班控制首都喀布尔之际，美军撤离还上演了一幕“美国先走”的荒诞剧。从曾经的越南到如今的阿富汗，美军的撤退再次“身体力行”了“美国优先”的一贯做派。

奉行双重标准，践踏国际规则，动辄单边制裁，四处“长臂管辖”，滥用武力威胁，挑动意识形态对抗……细品美国近年来的“经典操作”，明眼人都看得出来，自诩为“世界警察”的美国，其实是一副黑社会老大做派。然而，当今的国际社会可不是“黑帮”，美国也不是世界各国的“教父”，是时候给美国补补课了！

遵守规矩，是美国要补的第一课。近年来，美国一边口口声声宣称要捍卫“基于规则的国际秩序”，一边对国际规则“合则用，不合则弃”，把国际组织当成想来就来、说走就走的“游乐场”。拒不签署《联合国海洋法公约》，独自反对《禁止生物武器公约》核查议定书谈判，退出《开放天空条约》，退出联合国人权理事会，在新冠肺炎疫情严峻时期退出世界卫生组织……美国以政治私利为先，大行“美国优先”，动辄毁约“退群”，自己不守规矩，却要别国恪守美国定的“规矩”，这是哪门子的美式“规矩”？

不走“单边”，是美国要补的第二课。肆意进行单边制裁，滥用长臂管辖，美国对他国的霸凌，是典型的损人利己行为。美国为自身能源出口和地缘政治利益，对连接俄罗斯与德国的“北溪-2”项目发动多轮制裁；不顾联合国安理会绝大多数成员反对，对伊朗推行“极限施压”战略，单方面启动“快速恢复制裁”机制；对中国发起“301调查”，通过加征关税、设立“实体清单”，对中国产品和中国企业进行打压；疫情期间，仍不断升级对委内瑞拉、叙利亚等国的制裁，加重人道主义灾难……有统计显示，仅2017年至2019年美国发起的单边制裁就达3200项之多。只要不符合美国利益，美国就要想方设法把事情“搅黄”，把局势“搅乱”。 美国单边主义和霸凌行径已成全球公害。

放下“大棒”，是美国要补的第三课。粗暴干涉他国内政，动辄进行武力威胁，威逼利诱盟友帮自己打群架、拉偏架，美国肆意挥舞“大棒”，是挑起地区纷争、危害世界和平的危险行径。美国在西亚北非地区遥控“阿拉伯之春”，在亚欧国家导演“颜色革命”，在拉美地区推行“新门罗主义”，在世界各地搞“和平演变”，表面上是向世界灌输所谓“自由民主体制”，实际上是出于美国利益考虑，挑起地缘政治矛盾。数据显示，2001年以来，美国在全球80多个国家开展所谓“反恐行动”，导致超过80万人死于直接战争暴力，数千万人流离失所。从伊拉克的“洗衣粉”到叙利亚的“白头盔”，口口声声嚷嚷着“反恐”的美国，自己才是国际社会的“恐怖制造机”！

世界上从来不存在高人一等的国家。美国总想凭借自己的实力向别国施压，自以为高人一等，对其他国家吆五喝六，却不知自己已成为威胁国际社会和平发展的“麻烦制造者”“秩序破坏者”。维护以国际法为基础的国际秩序，捍卫国际公平正义，反对以军事、政治、经济或其他手段对他国实施单边强制措施，是国际社会的共同呼声。中国古话说，知错能改，善莫大焉。如果美国到今天还没有学会如何以平等的态度同其他国家相处，国际社会有责任和义务好好给美国补上这一课！

(责编：杨光宇、胡永秋)