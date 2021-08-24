本报记者 彭 敏

墨西哥文化部日前发布名为“原创”的倡议，将投资2700万比索（1美元约合20比索）支持和促进墨西哥土著社区民间创作者与各大商业品牌开展合作。预计这一倡议将吸引墨西哥全国约3000名手工艺匠人参与。

近年来，墨西哥民族手工艺品被抄袭现象日益严重。据墨西哥媒体报道，在2012年至2019年间，至少有20个服装品牌被指控盗用墨西哥土著社区的设计创意。墨西哥文化部和民间社区已多次致函媒体和相关涉嫌抄袭的品牌，要求其解释创意来源并进行赔偿。2019年12月，墨西哥参议院特别批准了一项反剽窃和盗用本土设计的法律，依照该法，剽窃者将被处以罚款和监禁。

“原创”倡议的发布旨在加强土著工匠、社区和商业品牌之间的对话沟通。倡议内容包括：如果制作和复制构成文化遗产的作品，需要征求有关社区的意见；使用者要对构成文化遗产元素的符号进行调查、学习和传播，了解其历史和意义；保护和推广墨西哥创意人士和社区使用的技术和材料，打击任何盗用行为等。

“原创”倡议发布后的首次研讨会将于今年11月在洛斯皮诺斯文化中心举行，为商业品牌与传统手工艺者提供交流机会。该研讨会届时将展示约50位织工的原创纺织作品，还设有传统家具和配饰展览。研讨会还将开放销售渠道，工匠们和公司代表可以洽谈合作。恰帕斯州设计师洛佩斯多年来为了保护当地民族手工艺设计知识产权而奔走，他表示：“我们的目标是提高手工艺匠人的声音，让政府、企业和工匠坐下来一起讨论，防止剽窃行为发生。”

（本报墨西哥城8月23日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月24日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)