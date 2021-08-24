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德国弗莱堡启用环保足球场

本报记者  花  放
2021年08月24日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　德国弗莱堡新足球场近日投入使用，这座现代化球场因其先进的能源解决方案获得各界肯定。

　　据了解，球场观众席顶部安装了约1.5万平方米的光伏电池板，每年可发电230万千瓦时，可供约1000户家庭使用。这也是全世界覆盖面最大的体育场太阳能顶棚之一。球场供热管道还与附近工业园区一家工厂相连接，通过生产过程中产生的工业余热解决球场建筑以及草皮的供暖问题。

　　为鼓励球迷骑车到球场观赛，新球场将提供超过3700个自行车专用停车位，还为电动自行车和汽车提供了充电装置。球场能源供应商巴登诺瓦公司董事会主席托尔斯滕·拉登斯雷本表示，希望弗莱堡新球场通过这样整体、环保的能源解决方案，成为现代化环保球场的典范。弗莱堡市市长马丁·霍恩表示，球场是弗莱堡这座绿色城市的新名片。

　　弗莱堡年均日照时长超过1700个小时，是德国日照时间最长的城市。此前，弗莱堡已经拥有不少利用太阳能的成功范例，比如：新市政厅大楼的屋顶和四周覆盖了约800块光伏板，产生的能源不但可以满足建筑自身供暖、制冷、通风和照明需求，还有余量并入城市电网；2007年建成的施里尔贝格小区是德国最大的太阳能社区，小区内约250座房屋均按照正能源方式建造，在低能耗的同时还能通过光伏板发电，所产生的能源高于实际消耗，居民甚至还能从中获利。

　　当地工厂的余热也为周边众多建筑，包括弗莱堡会展中心等解决了冬季供暖问题。此外，百姓日常产生的生活垃圾通过精细分类，很大程度上实现了“变废为宝”，不能直接回收利用的垃圾则被送往垃圾处理与能源生产中心，通过安全环保的垃圾焚烧技术产生出电和热能。

　　（本报柏林8月23日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年08月24日 17 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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