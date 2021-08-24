本报记者 李志伟 杨 迅

当前，新冠病毒仍在全球肆虐，团结抗疫是当务之急。美国政客却不断借病毒溯源问题搞政治操弄，要求美国情报部门开展新冠病毒溯源调查，并将出台所谓报告。然而，一段时期以来，多家媒体披露了美国在疫情暴发问题上存在的重重疑云，广受关注。

据《纽约时报》披露的一份美国官方秘密文件显示，2019年1月至8月间，美国卫生与公共服务部发起组织了一场以中国最早出现呼吸系统疾病为模拟情景、代号为“赤色传染”的推演。

据美国约翰斯·霍普金斯大学网站信息，2019年10月，美国多个机构联合展开了一次代号为“事件201”的全球流行病演习，模型假设为一种类似于SARS的冠状病毒，能迅速传播并引发全球大流行。演习由约翰斯·霍普金斯大学牵头举办，相关场景模拟了一种新型人畜共患病冠状病毒的暴发。这种病毒起初由蝙蝠传播给猪，再传播给人，最终变异为可在人与人之间传播，从而导致一场传染严重的流行病。约翰斯·霍普金斯大学网站在介绍开展该演习的缘由时称，可能发生的疫情不仅会造成重大疾病和生命损失，还会引发严重的经济社会后果，对全球造成深远影响和长期痛苦。

随着新冠肺炎疫情的蔓延，越来越多的人在社交媒体对“赤色传染”推演和“事件201”演习发出质疑，为何在此之后，新冠肺炎疫情就在全球暴发了？为什么演习内容同新冠肺炎疫情蔓延吻合度如此之高？

另据美国广播公司网站报道，美国国家医学情报中心2019年11月的一份情报报告详细说明了对现在已知的新型冠状病毒大流行的担忧，并向美国多个政府机构作了简报。美国广播公司的这篇报道称，美国政府本可以更早地采取遏制措施，为即将到来的危机做准备。批评人士指责美国政府在应对大流行病时措手不及，在美国造成大量人员死亡。

美国有线电视新闻网报道说，美国情报官员曾在2019年11月在美国国家医学情报中心的一份报告中警告了新冠肺炎疫情，但美国官员对此予以否认。2020年4月，时任美国国防部长埃斯珀在接受美国广播公司采访时，甚至宣称“不记得这件事了”。

菲律宾《马尼拉标准报》不久前的一篇专栏文章指出，美国政客执意搞溯源政治化，把病毒源头扣到中国一家实验室头上，原因或许在于，美国才是真正的新冠病毒源头嫌疑国。

《 人民日报 》（ 2021年08月24日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)