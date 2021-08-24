若泽·雷纳尔多·卡瓦略

在中国共产党领导下，中国在国际舞台上发挥着越来越重要的作用。中国共产党为推动世界和平发展、增进人类福祉作出了积极贡献

中国共产党成立100周年是具有世界意义和历史意义的大事。在当前全球不确定性不稳定性突出的背景下，中国共产党成立100周年的意义更加凸显。

在中国共产党领导下，中国在国际舞台上发挥着越来越重要的作用。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。可以说，中国共产党为推动世界和平发展、增进人类福祉作出了积极贡献。

中国坚持走和平发展道路，坚定奉行独立自主的和平外交政策，坚决反对霸权主义和强权政治，坚定捍卫国际公平正义。中国是维护世界和平的关键力量。同时，中国倡导并践行多边主义，奉行互利共赢的开放战略，携手各方共建“一带一路”，积极欢迎世界各国搭乘中国发展的“快车”，为世界经济发展持续注入动力。

2000年以来，我多次访问中国。每一次，我都清晰感受到中国经济社会的飞速发展，感受到中国共产党在其中发挥的领导作用。从中央到地方，中国共产党各级党组织的党员都有着很高的思想政治水平、很强的工作能力和纪律性。

今年2月，中国宣告脱贫攻坚战取得了全面胜利，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，如期实现了中国共产党对人民的承诺。数据显示，改革开放以来中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上，这无疑极大地促进了中国乃至世界人权进步事业的发展。

中国共产党坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，果断决策，坚决遏制新冠肺炎疫情蔓延，为全球抗疫树立了典范。同时，中国积极践行人类命运共同体理念，率先与各国展开抗疫合作，再次为世界人权事业发展进步作出了贡献。

回首百年，中国共产党带领中国人民取得了一个又一个伟大胜利，成长为具有世界影响力的大党。如果要问中国共产党不断取得胜利的法宝是什么，我认为主要有以下几点：

中国共产党始终坚持以人民为中心，始终为人民谋幸福。人民群众是历史的创造者，是真正的英雄，是推动人类社会发展的最终决定性力量，基于这一深刻认识，中国共产党始终保持与人民群众的紧密联系，这是中国共产党战胜重重挑战的关键。群众路线是中国共产党对社会主义革命和建设在理论及实践领域的重大贡献，对国际共产主义运动具有重要意义。

中国共产党将科学理论与中国革命和建设的具体实践相结合，展现了极强的战略眼光。中国共产党坚持将马克思主义基本原理与中国具体实践相结合，并对其进行创新性发展。当前，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，中国共产党正团结带领中国人民为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

中国共产党人传承了勇敢无畏的精神，不忘初心，锐意进取。今天，中国已成为世界第二大经济体，经济发展成就举世瞩目。在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，中国正在创造新的辉煌。历史证明，没有中国共产党的领导，就没有中国的今天。中国共产党的领导是中国不断取得胜利的决定性因素。

（作者为巴西共产党中央政治局委员）

《 人民日报 》（ 2021年08月24日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)