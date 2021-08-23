人民网莫斯科8月23日电 （记者隋鑫） 俄罗斯“军队-2021”国际军事技术论坛开幕式23日在莫斯科远郊的“爱国者”公园举行。俄罗斯总统普京出席并致辞。

普京表示，俄罗斯国防工业和军队装备建设目前取得了长足进步，战略核武器中新型装备的占比已超80%，多艘新型舰艇正在建造中，高超音速导弹、远程无人机、军用人工智能、机器人技术、新型指控通信系统等高新武器和信息技术装备也得到快速发展，许多新型技术装备在世界上没有同类产品。普京强调，今年论坛不仅将展示俄罗斯国防工业取得的突出成就，还将展示俄罗斯军队当前的装备水平，通过强大的技术基础和创新潜力来推动俄罗斯军队高质量的发展，未来仍将是俄罗斯的优先任务。普京称，俄罗斯的武器装备一直在世界市场上供不应求，为许多国家维护本国安全发挥了重要作用，俄罗斯军工企业即使在疫情下也坚持保证产品生产和供应。今年论坛云集了俄罗斯90%以上的军工企业和科研机构，俄军工科研企业将在继续为本国提供技术装备的同时，面向世界展开合作。

根据计划，本届论坛将持续至28日，22日论坛已开展了首日学术交流和商务活动。23日正式开幕式结束后，论坛将转入专业活动环节，期间预计将为参展企业、科研人士和专业观展团组举办211场技术研讨、商务洽谈、产品发布会等各类专业性活动。据俄罗斯国防部长绍伊古此前介绍，本届论坛预计将签署总值约5000 亿卢布的45份政府采购合同。俄罗斯国家技术集团也表示将在论坛上签署10余份武器装备出口合同。

26日至28日论坛将面向公众开放。作为本届论坛的主会场，在“爱国者”会展中心及附近的阿拉比诺训练场和库宾卡机场上，1400多家军工和科研企业将展出2.8万件军工技术产品，俄罗斯国防部也将展示300余种量产技术装备，届时观展民众将能够近距离观看各类新型武器装备静态和动态展示。此外，俄罗斯各军区、舰队也将在各自驻地设置论坛分会场，与主会场一同向全俄罗斯民众展示现役武器技术装备，并展开一系列军事文化和军事教育活动。

俄新型国产武器技术装备、机器人和人工智能技术、北极专用技术装备等将成为本届论坛的亮点。俄罗斯国家技术集团旗下的各军工企业将在论坛上首次展出50余种最新研制的武器技术装备，包括新型单兵武器、坦克、步兵战车、自行火炮、飞机、直升机，以及用于极寒和雪地条件下的防空导弹系统等。论坛还在会展现场专门划设了以人工智能和信息技术为主题的展区，并将举行无人机和机器人比赛，动态展示作战、侦察、特种作业机器人等无人系统装备。

国际军事技术论坛是俄罗斯国防部举办的综合性国防和军事技术论坛，于2005年首次举办，今年为第七届。作为俄罗斯年度最重要的国际军事活动之一，“国际军事比赛-2021”也在23日与国际军事技术论坛一同拉开帷幕。

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