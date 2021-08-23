本报记者 高 乔

8月12日，工人在上汽通用五菱新能源总装车间生产线上忙碌。

黎寒池摄（人民视觉）

近日，中国国务院办公厅相继印发《关于完善科技成果评价机制的指导意见》《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》等文件，为中国高水平科研发展提供新的政策指导。深化科技领域“放管服”改革，打破束缚科技发展的体制机制障碍，给予科研人员更多自主权，构建以国家实验室为引领的战略科技力量……中国不断推出新举措提升科研人员积极性，促进科研力量茁壮成长。

“嫦娥”奔月，北斗组网，高铁飞驰，5G畅通……越来越多中国科研成果在世界名列前茅。外媒表示，中国科研领域的累累硕果反映了中国科研综合实力快速提升。

多领域走在世界前列

“中国论文不仅在数量方面，而且在质量方面迅速提升。”《日本经济新闻》报道称，日本文部科学省科学技术与学术政策研究所近日发布的报告指出，在研究人员引用次数排名前10%的“受关注论文”数量上，中国首次位列全球第一。报道指出，中国在太空开发方面实力不断增强。今年5月，中国发射的无人探测器“天问一号”成功登陆火星。2019年，中国发射的“嫦娥四号”探测器着陆月球背面，实现人类探测器首次月球背面软着陆。

从科学研究到技术开发，从成果数量到研究质量，中国多领域科研能力和科技实力的迅速提升引发外媒关注。

据俄罗斯卫星通讯社报道，中国在材料科学、化学和工程领域的科研发展尤为显著，且在人工智能领域处于领先地位。美国斯坦福大学2020年的一项研究报告显示，从刊登在学术杂志上的人工智能相关论文引用率看，2020年中国的占比达到20.7%，首次位居世界第一。除了在理论研究方面领先世界，中国在人工智能实践方面也取得了成功。许多中国城市已开始使用“智能传感器”和人工智能算法来优化城市经济。疫情期间，中国人工智能算法帮助分析海量数据形成“健康码”。

“中国是具有创新潜力的大国。”阿根廷驻华大使萨比诺·瓦卡·纳尔瓦贾近日接受阿根廷《纪事报》采访时表示，近些年，中国在航天探索、人工智能、5G通信、云计算等前沿技术领域均取得了巨大进步，走在世界前列。

英国广播公司报道称，中国的绿色能源科技制造例如太阳能电板和大型电池的生产技术领先全球，这方面的领先有助于中国实现碳中和目标。报道援引英国海外发展研究院研究员的观点称，“中国已经领先全球能源转型，我们现在能够使用越来越便宜的绿色能源科技，其中一个原因就是中国。”

多因素助推科研发展

“积极的投资和丰富的人才是支撑中国科研实力发展的关键。”《日本经济新闻》报道称，2019年，中国研发经费为54.5万亿日元（约合3.2万亿元人民币），这较10年前增长2倍以上，经费增长速度很快。中国现在的局面是根据其战略计划发展而来的。2006年，中国开始实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要》，希望到2020年拥有世界一流水平的科学技术能力。中国一直在增加研发投资，降低对外国技术的依赖。中国政府曾表示，将在今后5年里让全社会研发经费投入年均增长7%以上。目前，中国科研人数有210万人，是世界最多的。

缜密的发展规划，充足的科研人才，积极的研发投入，丰富的实践数据……外媒发现，中国科技发展的累累硕果，是多种因素综合作用的结果。

日本《现代商业》杂志网站刊文称，在各种世界大学排名中，中国大学排名的大幅提升令人刮目相看。《美国新闻世界大学排名》显示，在理工专业排名全球前20的顶尖大学中，中国有7所，其中清华大学位居第一。如果把范围进一步缩小到“机械工程”领域，在全球前20名的顶尖大学中，中国占14所。在“电气与电子工程”领域，全球排名前20名的大学中，中国占14所。这些数据清楚地表明，中国正在大力培养工科人才。

俄罗斯卫星通讯社认为，中国将人工智能视为具有重要战略意义的研究领域。2017年发布了新一代人工智能发展规划。按照这一规划，届时中国将成为世界人工智能领域的主要创新中心。这份政策性文件得到了更具体的相应补充。其中，人工智能发展3年行动计划，将带动智能汽车、智能机器人和无人机、人脸识别系统、语音、医学影像机器分析等智能产品的发展。中国在人工智能领域的成功，也是因为中国拥有一个主要的竞争优势——海量数据。据估计，到2030年中国将有80亿台设备连接到物联网，并产生比现在更多的数据。预计到2025年全球1/3的数据将在中国产生。

多层面为经济发展赋能

“创新和数字化发展进一步释放中国经济增长潜力”。日本《外交学者》网站刊文称。中国科技实力的快速进步也为工业生产和经贸发展赋能。

据英国《经济学人》杂志报道，中国正努力提高生产率以保持经济增长潜力，中国工业正迈向机器人密集型。企业努力提升工厂的现代化程度，以实现产业升级。当前，中国正通过工业现代化、进一步城市化和一些改革措施提升劳动生产率，其中包括推动企业自动化、建设超大规模城市群以催生高效供应链、通过培训提升工人劳动技能等。

日本《朝日新闻》刊文称，中国加快建设科技强国，推进人工智能等前沿领域的技术研发。科技创新被视为增长的关键，人工智能、量子信息、集成电路、生命健康等均被列入国家重大科技项目。中国还将推进国家实验室建设，支持北京、上海、粤港澳大湾区形成国际科技创新中心。未来中国将加快发展战略性新兴产业，特别强调要加快发展新一代信息技术、生物技术、新能源汽车等行业。

美国彭博社报道称，哈佛大学“发展实验室”最新研究显示，以各国2019年出口复杂度为判断标准，中国在全球排名第16位，出口技术水平显著提高。出口复杂度旨在衡量一国出口商品的多样性、技术先进性以及出口量。在过去的10年里，中美两大经济体之间的差距缩小了一半以上。目前，中国的出口贸易几乎覆盖全球所有已知产品领域，排名已超过一些发达国家。

俄罗斯中国分析中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫认为，近年来，中国政府不断加大科技领域投入，大力培养科技人才，自主创新取得长足进步和巨大成就。“十四五”规划和2035年远景目标纲要从强化国家战略科技力量、提升企业技术创新能力、激发人才创新活力、完善科技创新体制机制等方面作出部署，中国政府陆续出台相关政策，鼓励科技创新，中国企业和人才的创新活力将竞相迸发。

(责编：杨光宇、胡永秋)