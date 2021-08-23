美国在新冠病毒溯源问题上颠倒是非、混淆黑白，持续将疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化，给全球抗疫合作蒙上阴影，严重干扰国际溯源研究合作。外国政要、学者等呼吁美方尊重科学，停止抹黑攻击中国，停止政治操弄病毒溯源，强调国际社会应团结一致，共同抗击疫情。

“炒作新冠病毒‘实验室泄漏论’是企图将祸水引向中国”

据报道，知情人士透露，美国情报部门主导的新冠病毒溯源调查目前没有任何实质性进展，但美国仍打算如期发布报告，并在报告中炮制病毒来自武汉病毒研究所的诱导性结论。同时，美国还施压世界卫生组织尽快启动对华第二阶段溯源，并企图纠集盟友必要时在世卫组织框架外推进所谓第三方独立调查。

俄罗斯病毒学家、莫斯科国立大学生物科学教授阿列克谢·阿格拉诺夫斯基在接受本报记者采访时直言，美方日前发布的关于病毒溯源的报告纯属政治游戏，与科学无关。“其中明确提到，该报告是根据间接数据和媒体报道编撰而成。至于美国政客是否已得到任何支持新冠病毒从实验室泄漏的新数据，我对此表示怀疑。”阿格拉诺夫斯基认为，美国在病毒溯源问题上对中国的指责没有科学依据，是出于政治上的考虑，是为了转移美国民众对政府抗疫不力的关注。

“美国炒作新冠病毒‘实验室泄漏论’是企图将祸水引向中国。”俄罗斯叶卡捷琳堡病毒感染科学研究院院长亚历山大·谢苗诺夫指出：“美国无休止地指责‘新冠病毒起源于中国实验室’，完全出于政治原因。”

巴西传染病学会传染病学家埃利安娜·比库多在接受本报记者采访时强调，新冠病毒溯源是严肃的科学问题，应该从科学和专业的角度来对待，政治因素不应干涉。美国将这一问题政治化是不尊重科学的表现，也不会对解决问题产生任何积极影响。

巴西东北部联合抗击新冠肺炎疫情科学委员会协调人米格尔·尼科莱利斯表示：“美国政客将科学问题政治化会造成巨大危害，不会带来任何好处。”

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔对本报记者表示，世卫组织国际专家团队先后两次专门赴华开展溯源研究相关工作，双方联合发布了中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，为下一步全球框架下多国多地共同开展溯源研究指明了方向。正如该报告所说，新冠病毒溯源工作应当延伸到世界其他国家，尚无其他权威科学研究反对这一论断。再次把调查重点放在中国，与世卫组织之前得出的结论背道而驰，将损害世卫组织的信誉，甚至危及该组织当前和未来的其他工作计划。

“责怪外人总是比照镜子或审视自己破碎的心更容易”

埃及爱国运动党主席拉乌夫对本报记者表示，美国一些政客借病毒溯源问题抹黑中国，因为他们认为这是一个可以遏制中国发展的机会。“政治集团为了维护自己的利益，这是非常明显的。病毒溯源工作显然受到了政治因素的影响。”

阿德希尔表示，世卫组织秘书处在未同包括中国在内的成员国充分协商的情况下提出第二阶段溯源工作计划，这反映出美国正在向世卫组织施压，迫使该组织的工作计划符合美国利益。同样，撤换曾赴武汉实地考察的专家，也有外部力量干预的痕迹。这些做法都将政治置于科学之上。美国政府下令美国情报机构在8月底前调查新冠病毒的起源。他强调，由情报机构主导新冠病毒溯源调查，国际社会不会接受。新冠病毒溯源工作应当本着科学的精神，加强国际合作，避免政治化。

“现在应该由科学家说，政客们倾听。”中国—世卫组织新冠病毒溯源研究联合专家组成员、动物学家达扎克表示，疫情仍在蔓延，人们迫切希望一些政客尤其是美国政客能够让世卫组织不受阻碍地继续工作。

美国宾夕法尼亚大学教授乔纳森·齐默曼近日在《华盛顿邮报》网站上刊文指出，每当遇到疫情，美国就会把责任甩锅给外人，这种做法由来已久。文章指出，美国总是把流行病与外人联系起来，把他们当作“方便的替罪羊”，免除美国对疾病和死亡的责任。他在文章结尾感叹：“我们遇到了敌人，这个敌人就是我们自己。但责怪外人总是比照镜子或审视自己破碎的心更容易。”

“病毒溯源工作应在全球范围展开，包括核查美国的生物实验室”

达扎克表示，越来越多的研究表明，在武汉出现疫情之前，欧洲和美洲已有人出现新冠病毒感染症状。病毒无国界，作为负责任的科学家，应在溯源工作中保持合作、公正、开放、透明态度，“要科学，不要指责”。美国政客声称的“武汉实验室泄漏论”是极不负责的。

俄罗斯科学院基因生物学研究所高级科学家阿列克谢·杰伊金研究微生物基因重组已超过15年，在他看来，“病毒溯源工作应在全球范围展开，包括核查美国的生物实验室。”“美国是世界上生物科技研究领域的领头羊。近年来，美国的生物实验室曾多次发生事故，美方须向世人坦陈自身如何管控生物技术研究活动。”杰伊金指出，美国反对在《禁止生物武器公约》框架下建立核查机制，同时在公约监管困难的“灰色区域国家”开展生物实验。研究多国出现的早期疑似病例十分重要。2019年末，一些国家可能出现了新冠病毒感染病例，但当时人们并未意识到。

坦桑尼亚《卫报》国际版主编本杰明·麦格纳对本报记者表示，中国始终支持科学地开展病毒溯源，同世卫组织密切合作，而美国一些政客却试图将溯源问题政治化。病毒是全人类共同的敌人，国际社会应当坚决反对政治化干扰，团结一致，尊重科学，共同对抗病毒。

南非茨瓦内理工大学教授马莫·穆奇强调，第二阶段病毒溯源应在全球多国多地开展。“诸多证据表明，由于对待病毒的消极态度，一些国家遭受了一波又一波的疫情冲击，也导致病毒在本国和世界其他地区迅速传播。如果我们不得不把疫情造成的损失归咎于某些人或某些国家，那我们应该指责的是那些不关心本国人民、没有采取正确行动遏制病毒传播的个人或国家，而不是那些首先报告病毒的国家。”

（本报北京、莫斯科、约翰内斯堡、里约热内卢、开罗8月21日电 记者曲颂、张光政、闫韫明、李晓骁、沈小晓）

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