人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

巴西服务业呈现增长势头

本报记者  毕梦瀛
2021年08月23日05:17 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　巴西国家地理统计局近日发布的数据显示，6月份巴西服务业环比增长1.7%，连续3个月保持1%以上增长，较疫情前提高2.4%，达到2016年5月以来的最高水平，其中信息和通信服务达到10年来最高点。

　　巴西服务业主要集中在餐饮、旅游、住宿、休闲健身等领域，雇用全国70%以上劳动力。今年第一季度，服务业在巴西国内生产总值中的占比达72.8%，是助推经济复苏的重要引擎。“疫情防控期间，一些服务行业表现出强劲的创新力和竞争力，实现了逆势增长。”巴西国家地理统计局分析员洛博指出，以信息技术、商业咨询、物流和货物储存等服务为例，这些领域不需面对面服务，更侧重技术应用与创新，从而得以快速重新定位。

　　为应对堂食顾客量的大幅下降，餐饮外卖服务发展迅速。餐馆纷纷入驻外卖平台，利用社交媒体等渠道加强市场推广，为选择外卖或自取的客人提供更多优惠。巴西一家自助烤肉连锁餐厅的首席执行官麦高恩表示，疫情确实为餐饮行业带来巨大挑战，但企业家们也积极在困境中寻求突围。“我们不断看到行业的新发展，比如专注外卖而不设置堂食的餐厅、非接触式配送和自取，以及保障员工和客人就餐安全的新技术等。”

　　6月份巴西游客活动指数较5月份上升11.9%，旅游业显露复苏迹象。巴西旅游部去年开始向旅游企业发放“清洁、安全和负责任旅行印章”，标识企业承诺采用卫生安全协议，努力为游客和员工提供健康安全保障。该印章可用于15种旅游业经营活动，如住宿、主题公园、餐厅、咖啡店、会议中心、展览和导游等。截至目前，政府已发放2.9万余枚印章。

　　巴西旅游部长马沙多认为，随着疫苗接种工作推进及卫生管理措施的逐步加强，巴西多地旅游活动正逐步恢复。这将有效促进其他服务行业增长，共同拉动就业、实现经济逐步复苏。

　　（本报里约热内卢8月22日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年08月23日 16 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部