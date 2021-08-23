本报记者 毕梦瀛

巴西国家地理统计局近日发布的数据显示，6月份巴西服务业环比增长1.7%，连续3个月保持1%以上增长，较疫情前提高2.4%，达到2016年5月以来的最高水平，其中信息和通信服务达到10年来最高点。

巴西服务业主要集中在餐饮、旅游、住宿、休闲健身等领域，雇用全国70%以上劳动力。今年第一季度，服务业在巴西国内生产总值中的占比达72.8%，是助推经济复苏的重要引擎。“疫情防控期间，一些服务行业表现出强劲的创新力和竞争力，实现了逆势增长。”巴西国家地理统计局分析员洛博指出，以信息技术、商业咨询、物流和货物储存等服务为例，这些领域不需面对面服务，更侧重技术应用与创新，从而得以快速重新定位。

为应对堂食顾客量的大幅下降，餐饮外卖服务发展迅速。餐馆纷纷入驻外卖平台，利用社交媒体等渠道加强市场推广，为选择外卖或自取的客人提供更多优惠。巴西一家自助烤肉连锁餐厅的首席执行官麦高恩表示，疫情确实为餐饮行业带来巨大挑战，但企业家们也积极在困境中寻求突围。“我们不断看到行业的新发展，比如专注外卖而不设置堂食的餐厅、非接触式配送和自取，以及保障员工和客人就餐安全的新技术等。”

6月份巴西游客活动指数较5月份上升11.9%，旅游业显露复苏迹象。巴西旅游部去年开始向旅游企业发放“清洁、安全和负责任旅行印章”，标识企业承诺采用卫生安全协议，努力为游客和员工提供健康安全保障。该印章可用于15种旅游业经营活动，如住宿、主题公园、餐厅、咖啡店、会议中心、展览和导游等。截至目前，政府已发放2.9万余枚印章。

巴西旅游部长马沙多认为，随着疫苗接种工作推进及卫生管理措施的逐步加强，巴西多地旅游活动正逐步恢复。这将有效促进其他服务行业增长，共同拉动就业、实现经济逐步复苏。

（本报里约热内卢8月22日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月23日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)