本报记者 郑 彬

国际航空运输协会（简称“国际航协”）近日发布2020年世界航空运输统计报告。报告显示，新冠肺炎疫情对全球航空业造成巨大冲击。

数据显示，2020年全球航空客运量为18亿人次，比2019年下降60.2%；客运总收入同比减少69%至1890亿美元，净亏损1264亿美元。国际航协理事长威利·沃尔什表示，2020年全球航空业经历了史无前例的困难和挑战。在疫情最严峻的时候，各国政府相继关闭边境或采取严格隔离措施，全球66%的商业航空机队停飞。

报告同时指出，全球航空业出现一些新的特点和趋势。一是国内航空市场韧性更足。与2019年相比，2020年国际航空客运需求同比下跌75.6%，国内航空客运需求下跌48.8%。全球五大国内客运机场对均位于亚洲。其中，中国国内市场的航空旅行复苏加快，中国首次成为全球最大的国内航空市场，在全球总客运量中的比重从2019年的10%升至近20%。

二是航空货运市场需求持续。数据显示，2020年全行业可用货运吨公里同比下降21.4%，但至2020年底，全行业货运吨公里已基本恢复到疫情前水平。今年7月发布的全球航空货运定期报告显示，得益于各主要经济体经济复苏及需求增长，2021年上半年全球航空货运市场比2019年同期增长8%，创2017年以来最大增幅。沃尔什表示，疫情防控期间，航空货运成为许多航空公司的生命线。随着全球经济复苏，航空货运量有望进一步增长。

疫情防控期间，为帮助航空业渡过难关，各国政府纷纷加大援助和支持力度。据国际航协的有关统计，截至2021年上半年，各国政府通过救助、补贴、贷款、融资、税费减免等各种方式，向全球航空公司提供了超过2250亿美元的财政支持。世界卫生组织及多国政府相继出台旅行指导意见和旅客疫苗数字证书等，促进航空市场复苏。

随着疫苗接种工作推进，全球航空业近期出现回暖迹象。美国四大航空公司中有3家在今年第二季度重新实现盈利。欧洲易捷航空、瑞安航空等多家航司近期航班数量开始大幅提升，法荷航等欧洲主要航空公司也有望在第三季度实现盈利。

沃尔什表示，全球航空业全面复苏尚需时日，各方需要进一步加强政策协调。

（本报布鲁塞尔8月22日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月23日 16 版）

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