张一飞 魏南枝

病毒溯源是严肃的科学问题，溯源目的在于了解新冠病毒如何跨越物种传播，防止类似的疫情大流行再度发生。2021年5月，美国总统拜登要求美国情报部门“加大力度”调查新冠病毒源头，并于90天内提交调查报告。这一做法无异于视科学如同儿戏。

美国情报部门主导的所谓病毒溯源，与科学无关。

众所周知，病毒溯源是一项科学难题，科研团队以科学的态度、科学的方法、科学的事实，开展科学溯源，才有可能最终揭开真相。拜登政府将一项自然科学的调查任务交给完全没有相关经验的情报部门，并勒令其限期完成，显然，这种所谓的病毒溯源调查从一开始就是反科学的。

调查部门不具有科学性。美国情报部门曾经在世界各地搞暗杀、政变，监听盟友国家领导人，为美国发动战争提供虚假证据，黑历史早已世人皆知。美国情报部门貌似“无所不能”，其本质属性是维护美国霸权地位的工具，天然就不具有任何客观立场和科学精神。美国耶鲁大学公共卫生学院院长斯滕·维尔蒙德指出，“他们（美国情报界）没有实质性的公共卫生和病毒学实验室科学能力，也是最不可能在这件事上为我们提供任何线索或警示的部门。”

调查方式不具有科学性。人类历史上，科学家对类似艾滋病等很多疾病源头的探索至今仍在继续，充满不确定性。新冠肺炎疫情席卷全球，根据以往的病毒溯源经验，对新冠病毒进行科学溯源需要经历一个复杂、广泛和深入的科学研究过程，应当基于全球视野、由全球多学科专家合作攻关。美国总统拜登下令美国情报部门在90天内拿出结论，根本没有论证科学溯源能否在短短90天之内完成，完全是以政客的霸道傲慢地对待科学的客观规律，本质上是一场无视科学、政治操控溯源的阴谋戏码。

美国情报部门主导的所谓病毒溯源，是政治操弄。

美国正陷入新一波新冠肺炎疫情。美国国家卫生研究院院长弗朗西斯·柯林斯8日在接受美国广播公司“本周”栏目采访时表示，美国在遏制感染德尔塔毒株的新冠病例激增问题上“失败”，并且“现在正在付出可怕的代价”。直接指令情报部门来进行所谓病毒溯源，只能说明，美国政客为了达到向中国“甩锅”的政治目的，无所不用其极。

美国政客企图用“甩锅”中国弥合其国内冲突撕裂。美国的疫情防控从一开始就沦为了党派斗争的牺牲品，资本至上高于生命至上、政党利益高于民众利益，这些因素决定了美国无力应对疫情导致的公共卫生危机。疫情之下，一方面是美国富人收入的爆发式增长，另一方面是美国穷人深受通货膨胀加剧之苦。美国政府深陷快速膨胀的财政赤字，美国社会在阶层、种族、地区、代际各方面的社会撕裂持续恶化，枪支暴力严重、犯罪率上升……美国政客的如意算盘是，通过情报部门的政治操弄，将“新冠病毒源头”栽赃给中国，借此转移国内矛盾，减轻民众对政府的负面看法。

美国政客企图用“甩锅”中国掩盖向世界转嫁危机。为弥合国内两党和国际盟友之间裂痕，美国政府把“反华”当成理想“挡箭牌”。美国政客的如意算盘是，通过坐实所谓“病毒源头”的黑帽子，以对华“追责”为名，联合盟友对中国开展政治战、舆论战和情报战，这样，既达到了遏制中国和平发展的阴险目的，又可以掩盖美方采取超常规的货币增发措施、向全球输出通货膨胀的事实。

美国情报部门大搞所谓病毒溯源，反过来证明：美国政府对内没有承担起保护本国人民生命健康的国家责任，对外没有承担起作为世界头号强国应有的国际责任。

美国情报部门主导的所谓病毒溯源，在损人害己。

美国情报部门主导的所谓病毒溯源是美国抹黑中国的政治工具，将病毒溯源从专业问题变成了政治问题。这种做法无法帮助美国防止疫情扩散，更不利于国际合作抗疫，正在造成更大的人道主义危机。

疫情发生以来，美国累计死亡病例已超64万例。美国政客不思如何加强疫情防控，却忙于伙同情报部门制造针对中国的“洗衣粉事件”“白头盔视频”，以此掩盖自身种种问题。这种自欺欺人的做法，只会让国际社会更加看清美国政客的虚伪和险恶。

2019年，美国大面积暴发电子烟肺炎并关闭德特里克堡生物实验室，大量美国民众在社交平台发声自称早已感染新冠肺炎，多家权威机构指出病毒2019年已经在美国出现……在病毒溯源问题上，美国自身疑点重重，美国政府却对此讳莫如深。不仅如此，美国政府大搞“溯源恐怖主义”，一方面热衷于推动情报部门主导的所谓病毒溯源，另一方面对许多秉持专业精神的科学家进行胁迫、诱导和打压等，更让人对其工作的科学性产生怀疑。

美国将病毒溯源问题政治化，不过是为推卸自身抗疫失败责任、打压遏制中国发展而拼命寻找借口的政治算计。这种政治阴谋正在进一步破坏国际合作抗疫。国际有识之士呼吁，美国应当承担起应有责任，与世界其他国家一起进行多点、多方位、立体溯源，比如邀请世卫组织去美国开展溯源调查，特别是调查德特里克堡生物实验室、北卡罗来纳大学。

疫情仍在蔓延，合作抗疫是当务之急。美国蓄意让情报部门搞所谓病毒溯源，毫不尊重科学原则、毫无公信力可言，将在自身劣迹斑斑的人权纪录上增添新的污点。

（作者分别为中国社会科学院美国研究所副研究员、研究员）

《 人民日报 》（ 2021年08月23日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)