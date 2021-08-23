本报记者 吴 刚

病毒没有国界，疫情不分种族。当前新冠肺炎疫情仍在蔓延，病毒溯源合作必须坚持科学的方向。连日来，多国政要、学者和专家等纷纷发声，强调面对新冠病毒对人类生命安全和健康的严重威胁，国际社会需要加强抗疫合作，坚决反对将新冠病毒溯源问题政治化。

要以科学为基础而不应加入政治因素

委内瑞拉总统马杜罗8月16日表示，反对将新冠病毒溯源问题政治化。他说，一些西方国家操纵病毒起源问题，旨在攻击中国，委方谴责这一“卑劣行径”。马杜罗感谢中国向委内瑞拉抗疫提供“至关重要”的支持，表示大量来自中国的医疗设备和药品保障了抗疫物资供应，委方将继续与中国保持长久合作。

老挝政府总理潘坎13日说，新冠病毒溯源不应加入政治因素。他认为，将新冠病毒溯源问题政治化是不人道的，各国科学家必须共同努力找出疾病出现的原因。“我们要知道事实，这样才能解决问题，如果不知道真相只是推卸责任，就无法最终战胜疾病。”潘坎说：“不论是病毒溯源还是寻找病毒出现变异的原因，都要以科学为基础，而不应加入政治因素。”

古巴外长罗德里格斯10日称赞中国为抗击新冠肺炎疫情所作贡献，反对将新冠病毒溯源问题政治化和污名化。罗德里格斯在社交媒体上发文说，古巴呼吁国际社会加强合作与团结，拒绝将新冠病毒起源研究政治化、特指化、污名化；古巴认可中国本着透明、负责态度为抗击疫情所作贡献。

孟加拉国外长莫门表示，病毒溯源工作应该公正客观，不应被政治操弄。出于政治动机的调查有时会导致灾难性的后果。现阶段最重要的是向世界各国分发足够的疫苗，所有国家共同努力来战胜新冠肺炎疫情。“令人非常遗憾的是，许多富裕国家积累了大量疫苗，但他们没有与那些较贫穷的国家分享。”莫门对中国政府和人民在孟抗疫斗争中所给予的帮助表示感谢。

马耳他外交部长埃瓦里斯特·巴尔托洛表示：“我们的敌人是新冠病毒，而不是彼此。我们要弄明白疫情为什么会发生以及如何发生，但这一切都应该基于证据。我们不应该借公共卫生来玩弄政治。”

所谓“实验室泄漏论”经不起科学审视

东盟秘书处副秘书长康富近日在署名文章中说，疫情暴发之初，个别国家就存在将疫情政治化、病毒标签化的情况，甚至封城、接种疫苗等措施也被视为出于政治动机，还混杂了许多阴谋论论调。一年多过去了，这样的论调仍能听到。新冠病毒溯源更是被严重政治化，直接导致仇恨犯罪增加。

埃及前驻华大使阿里·希夫尼表示，世卫组织秘书处近期提出的第二阶段溯源工作计划主要是迫于某些大国的压力，且出于一些政治化因素的考量。他认为，部分西方国家向世卫组织施压，根本目的是要激起舆论对中国公布疫情信息透明度的怀疑，进而影响中国的国际形象。“通过给许多问题和危机附上政治色彩来实现他们的利益，这就是他们的计划。”希夫尼说。

“没有任何证据表明新冠病毒是实验室制造的，所有这些说法（‘实验室泄漏论’）都经不起科学审视。”英国格拉斯哥大学病毒研究中心病毒基因组学负责人戴维·罗伯逊说：“目前，所有数据都强烈地指向一个方向，即这是一种自然病毒，而不是实验室制造的病毒。我们需要相信已有证据，相信有研究病毒进化及出现方面经验的专家。”

全球性问题需要各国共同努力来解决

柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒日前表示，新冠病毒溯源是非常严肃的科学问题，应始终秉持科学、专业、客观精神，坚定反对将新冠病毒溯源问题政治化，支持和引导全球抗疫和溯源工作朝着正确方向前进。

马尔代夫媒体人哈姆丹·沙基尔8日在“马尔代夫新闻网”发表文章指出，美国偏离科学事实，将新冠病毒溯源研究政治化。文章说，虽然大多数国家都在进行合作，并呼吁对病毒起源进行透明和科学的调查，但是美国在新冠病毒溯源问题上采取了顽固立场。美国在新冠病毒溯源方面的政治化和偏离科学事实的行径，是完全不道德的“栽赃嫁祸”，目的是为其未能保护本国人民的生命、不能控制本国疫情推卸责任。

墨西哥国立自治大学流行病学专家埃莱娜·雷耶斯日前表示，应将病毒溯源工作视为抗疫“机遇之窗”，共同整合有限的抗疫资源，加大力度培养生物医学和技术研究的人才。同时，各国遇到错误信息或信息遭到扭曲时，也应基于科学证据及时解释说明。

巴尔托洛表示，全球面临着疫苗接种严重不均的挑战。“我们正处在一个非常困难的阶段，而且随着病毒的变异，这个阶段比我们预想的还要长。这是一场公共卫生危机，只有世界各国普遍安全，本国才能安全。”巴尔托洛认为，全球性问题需要各国共同努力来解决。“没有一个国家能够独善其身，或者独自解决这些问题，找到合作的方式非常重要。”

《 人民日报 》（ 2021年08月23日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)