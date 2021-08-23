人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

“用音乐为哥中友谊搭桥”

本报记者  吴  杰
2021年08月23日05:13 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　近日，在第十四届“汉语桥”世界中学生中文比赛哥伦比亚赛区决赛上，来自哥伦比亚中文中心的阿马娅·阿旺萨凭借流利的语言表达和丰富的才艺展示，一举夺得赛区冠军。

　　阿旺萨身着旗袍，宛若中国水墨画中走出的江南姑娘。她弹奏的古筝琴声悠扬婉转，引人入胜。阿旺萨说：“中国悠久的文化让我向往。我希望用音乐为哥中友谊搭桥。”阿旺萨的父亲是名医生，她也格外关注全球疫情防控形势。“我从报道中得知，中医药此次在疫情防控中发挥了重要作用。”阿旺萨说，希望好好学习中文，将来到中国学习中医，将中西医融会贯通，成为一名中西医结合医师，造福家乡人民。

　　本次比赛由中国驻哥伦比亚大使馆、中外语言交流合作中心和哥伦比亚国民教育部、文化部共同举办。7名选手围绕“追梦中文，不负韶华”进行了主题演讲和才艺展示。京剧脸谱、红木桌椅、青瓷花盆、隶书福字……中国元素频频出现在参赛选手主题演讲和才艺展示的视频中。

　　获得第三名的豪尔赫·波拉斯2017年曾参加中文夏令营，到北京、上海、成都等地游览。此行让他充分感受到中国传统文化与现代城市发展相互交融的魅力，对中文学习产生了更浓厚的兴趣。2019年，他再次到上海短期学习，在一个中国家庭寄宿。

　　“我的中国朋友们非常热情、真诚，不仅在学习生活上给了我很多帮助，也为我提供了不少深入了解中国社会的机会。”波拉斯说，中国的发展让他惊叹，中国人民善良友好，短期的学习给他留下了一段幸福美好的回忆，让他更坚定了赴华学习的信念。“上海交通大学已经接受我的留学申请。我的愿望就要实现了！”

　　（本报里约热内卢电）


　　《 人民日报 》（ 2021年08月23日 03 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部