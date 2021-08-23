本报记者 吴 杰

近日，在第十四届“汉语桥”世界中学生中文比赛哥伦比亚赛区决赛上，来自哥伦比亚中文中心的阿马娅·阿旺萨凭借流利的语言表达和丰富的才艺展示，一举夺得赛区冠军。

阿旺萨身着旗袍，宛若中国水墨画中走出的江南姑娘。她弹奏的古筝琴声悠扬婉转，引人入胜。阿旺萨说：“中国悠久的文化让我向往。我希望用音乐为哥中友谊搭桥。”阿旺萨的父亲是名医生，她也格外关注全球疫情防控形势。“我从报道中得知，中医药此次在疫情防控中发挥了重要作用。”阿旺萨说，希望好好学习中文，将来到中国学习中医，将中西医融会贯通，成为一名中西医结合医师，造福家乡人民。

本次比赛由中国驻哥伦比亚大使馆、中外语言交流合作中心和哥伦比亚国民教育部、文化部共同举办。7名选手围绕“追梦中文，不负韶华”进行了主题演讲和才艺展示。京剧脸谱、红木桌椅、青瓷花盆、隶书福字……中国元素频频出现在参赛选手主题演讲和才艺展示的视频中。

获得第三名的豪尔赫·波拉斯2017年曾参加中文夏令营，到北京、上海、成都等地游览。此行让他充分感受到中国传统文化与现代城市发展相互交融的魅力，对中文学习产生了更浓厚的兴趣。2019年，他再次到上海短期学习，在一个中国家庭寄宿。

“我的中国朋友们非常热情、真诚，不仅在学习生活上给了我很多帮助，也为我提供了不少深入了解中国社会的机会。”波拉斯说，中国的发展让他惊叹，中国人民善良友好，短期的学习给他留下了一段幸福美好的回忆，让他更坚定了赴华学习的信念。“上海交通大学已经接受我的留学申请。我的愿望就要实现了！”

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2021年08月23日 03 版）

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