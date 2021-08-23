中阿建立全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系3年多来，双方合作领域越来越广、成果越来越实

8月22日，为期4天的第五届中国—阿拉伯国家博览会落下帷幕。本届中阿博览会取得丰硕成果，充分彰显中国与阿拉伯国家共谋合作发展、共促和平发展、实现互利共赢、高质量共建“一带一路”的勃勃生机，有助于推动中阿战略伙伴关系迈上更高水平。

中阿博览会是中国和阿拉伯国家共建“一带一路”的重要平台。前四届中阿博览会，共有来自112个国家和地区、5000多家国内外企业参会参展，累计签订各类合作项目936个。从2013年起，习近平主席连续5次向中阿博览会致贺信，充分体现中方对发展中阿关系的高度重视。“中国和阿拉伯国家是相互信任的好朋友，也是在实现共同发展道路上携手同行的好伙伴”“中国愿同包括阿拉伯国家在内的各国一道，推动‘一带一路’建设共享机遇，共促和平”……习近平主席在贺信中对中阿合作寄予殷切期望，为中阿携手前进、开创美好未来注入信心和动力。

中阿博览会反映出中阿顺应时代潮流、共谋合作发展的美好图景。中阿是共建“一带一路”的天然合作伙伴，中国已同19个阿拉伯国家和阿盟签署共建“一带一路”合作文件。近年来，随着高质量共建“一带一路”持续推进，中阿各领域合作不断深化。面对百年变局叠加世纪疫情带来的全球挑战，中阿合作和共建“一带一路”并没有按下“暂停键”，而是展现出强大韧性和旺盛活力。2020年，中阿贸易额近2400亿美元，中国已成为阿拉伯国家第一大贸易伙伴国。今年上半年，中阿双边贸易额达1442.7亿美元，同比增长25.7%。中阿携手打造非洲最高楼、世界规模最大的光热电站、中东最清洁燃煤电站等多项“第一”。中阿把彼此发展战略对接起来，让两大民族复兴之梦紧密相连。

中阿博览会展现出中阿拓展新兴领域合作、引领风气之先的光明前景。本届博览会上，数字经济、清洁能源、新型材料、绿色食品、医疗康养、跨境电商等6个主题线下展区引人瞩目，博览会发布的《中阿经贸关系发展进程2020年度报告》指出：中阿探索数字化转型合作加速，在传统能源合作基础上，清洁能源与技术合作成为新增长点，可再生能源发展、能源减贫与治理将是合作新亮点。中国和中东国家正携手应对气候变化和能源转型，积极开展太阳能、核能等清洁能源合作，推动能源结构多元化，提升环境保护与治理能力，共同打造中东版“绿色丝路”。正如摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴所指出的：“阿中团结起来促进交流、增进了解、达成合作，无疑为全球经贸合作做出表率，也为重振世界经济带来信心。”

中阿博览会彰显出中阿团结合作、携手构建人类命运共同体的伟大愿景。习近平主席指出，面对新冠肺炎疫情，中国和阿拉伯国家携手抗疫，树立了守望相助、共克时艰的典范。在本届中阿博览会上，与会嘉宾积极评价中阿携手抗疫、命运与共的表现。中国已经向阿拉伯国家援助和出口近1亿剂疫苗，同阿联酋、埃及等国开展联合灌装生产合作。后疫情时代，中阿还将不断深化医疗物资采购、疫苗合作生产等卫生领域的投资合作，为地区国家战胜疫情、复苏经济提供助力。阿拉伯国家联盟秘书处助理秘书长卡迈勒·哈桑·阿里感慨：“中国经验”已成为阿拉伯国家在疫情后振兴经济可借鉴的最突出的经验。

一位阿拉伯诗人曾说：“当你面向太阳的时候，你定会看到自己的希望。”中阿建立全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系3年多来，双方合作领域越来越广、成果越来越实。中阿在合作共赢的道路上并肩前行，这是双方携手打造面向新时代的中阿命运共同体的生动实践。

《 人民日报 》（ 2021年08月23日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)