本报记者 李晓骁

“中国共产党坚持以人民为中心的发展理念，不仅造福中国，也造福世界。”秘鲁共产党（团结）总书记路易斯·比利亚努埃瓦在接受本报记者采访时说。他表示，中国在抗击新冠肺炎疫情、全面建成小康社会和决战脱贫攻坚等方面取得巨大成就，充分彰显了中国共产党全心全意为人民服务的宗旨。中国在加快自身发展的同时，为推动构建人类命运共同体作出重要贡献。

2019年2月，比利亚努埃瓦应中共中央对外联络部邀请访华。他对此行记忆犹新。他说，自己原以为中国的发达城市只有少数大城市，到了中国才发现，“这个想法完全是错误的。比如我访问了一个中国西部的城市——乌鲁木齐，这趟旅行改变了我原有的不少看法。”

在新疆国际大巴扎步行街，领略别样的民族风情；走进产业园，感受经济发展的强劲动力；漫步社区，体会中国各民族团结友爱的浓浓情谊……比利亚努埃瓦说，乌鲁木齐虽然当时天气寒冷，但各族人民脸上洋溢的笑容令他感到温暖。“乌鲁木齐基础设施完善，城市供电、供暖充足，交通也十分便利。与西方媒体的报道不同，我们看到的完全是另一番景象。在中国共产党的领导下，新疆各族人民平等、团结，大家共同享受着经济社会发展带来的成果。”

比利亚努埃瓦说，中国实施改革开放，极大推动了经济发展和现代化步伐。“人民生活质量有了大发展、大提升，这是中国特色社会主义取得的重大成就。”在这一过程中，广大党员干部和群众都付出了不懈努力。

“加强基层组织建设是中国共产党保持活力的重要源泉。”比利亚努埃瓦认为，中国共产党的基层组织非常完善，中央的方针政策能够迅速在基层得到贯彻。同时，基层党组织深入群众、了解群众需求，有针对性地开展为民服务工作，“中国共产党的经验值得借鉴”。

当前，新冠肺炎疫情仍在拉美肆虐，秘鲁共产党（团结）积极参与秘鲁的疫情防控工作。比利亚努埃瓦表示，疫情就像一面镜子，哪个党和政府将人民的健康视为头等大事，世界看得清清楚楚，“中国能够短时间内控制疫情，正是中国制度优势的体现”。

为帮助秘鲁抗击疫情，去年5月，中国应秘鲁政府请求向秘鲁派遣抗疫医疗专家组。专家组深入医疗机构、实验室等抗疫一线，分享防疫和诊疗经验，受到秘鲁政府和社会各界广泛赞誉。当前，中国疫苗已经在秘鲁广泛使用，为秘鲁抗击疫情作出了重要贡献。“抗击疫情的道路仍然漫长，我们感谢中国政府和中国人民的支持和帮助。”比利亚努埃瓦说，面对疫情带来的巨大挑战，国际社会更加清醒地认识到，中国在坚定维护多边主义、推动构建人类命运共同体中发挥了积极作用。

中国是秘鲁第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源国。2009年4月，中秘签署自贸协定。2019年4月，两国签署共建“一带一路”谅解备忘录。这一系列合作成果，为两国关系发展奠定了坚实基础。比利亚努埃瓦表示，秘鲁应继续深化与中国的全面合作，促进两国全面战略伙伴关系健康发展。

百年非凡历程，中国共产党已成为有重要影响力的世界大党。比利亚努埃瓦表示，秘鲁共产党（团结）期待同中国共产党进一步加强友好往来，深化治国理政经验交流，为世界稳定繁荣共同贡献力量。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2021年08月23日 03 版）

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