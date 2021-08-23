本报记者 刘 峰 秦瑞杰

8月22日，第五届中国—阿拉伯国家博览会在宁夏银川市落下帷幕。本届中阿博览会以“传承友谊、深化合作、互利共赢、促进发展”为宗旨，以“深化经贸合作、共建‘一带一路’”为主题，举办了开幕大会暨工商峰会和8项会议论坛、6项展览展示活动，以及主宾国摩洛哥、阿联酋，主题省（市）河南、重庆系列活动。博览会共签约成果277个，计划投资和贸易总额1566.7亿元人民币，开辟了中阿经贸合作新领域，有力推动了中阿合作迈上更高水平。

中阿合作和共建“一带一路”展现出强大韧性和旺盛活力。中阿博览会为双边经贸、科技、医疗、旅游等各领域合作搭建了交流平台，有力地促进了中国与“一带一路”沿线国家和地区的经贸与投资交流合作。

创造新机遇：

聚焦经贸合作

“本届博览会坚持守正创新理念，在前四届基础上有继承、有深化、有创新。”8月22日上午，在第五届中阿博览会成果发布会上，宁夏回族自治区党委常委、常务副主席赵永清说。随着规模不断扩大、成果日益丰富，中阿博览会已成为服务国家战略的重要平台、中阿合作交流的桥梁纽带。

在博览会工商峰会上，中英文版《中阿经贸关系发展进程2020年度报告》正式发布。报告指出，作为共建“一带一路”的天然合作伙伴，中阿继续加快推进高质量共建“一带一路”，加强双方发展战略对接，为中国与广大发展中国家完善“一带一路”合作机制树立典范。

中国与阿拉伯国家优势互补、利益交汇。2020年，中阿贸易额达2398亿美元，中国对阿拉伯国家出口1231亿美元，在疫情影响下仍实现了同比2.2%的增长。目前，中国已经成为阿拉伯国家的第一大贸易伙伴国，阿拉伯国家是中国最大的海外原油供应地，中阿经贸合作潜力巨大。

阿拉伯国家联盟秘书处助理秘书长卡迈勒·哈桑·阿里表示，中阿博览会是阿中合作框架下最重要的经济平台之一，对推动经济发展、持续推广应对新冠肺炎疫情“中国经验”以及各经济部门制定的政策方面发挥了积极作用。

“中阿博览会不仅推动了中国和阿拉伯国家的经贸关系，也有助于展示真实立体全面的中国。”复旦大学特聘教授、中国研究院院长张维为接受本报记者采访时说，中阿博览会向“一带一路”沿线国家全方位展示了中国的对外开放和高质量发展。

中阿博览会为中国各地方拓展对外合作提供了更多机遇。北京、天津、河北、浙江、湖北、河南、广东、陕西8个省（市），利用博览会平台与阿拉伯国家和其他“一带一路”沿线国家签订投资类项目12个，投资总额74.3亿元人民币。

共享新成果：

聚力科技创新

交流中阿农业合作成果、探讨数字供水机制、推介新能源技术产品、分享5G产业创新……本届博览会上，中阿之间的技术交流与合作成为关注焦点，众多新产品、新技术、新服务纷纷亮相。

据了解，在展会期间举行的中国—阿拉伯国家技术转移与创新合作大会上，参会各方共签订了42个项目，涵盖清洁能源、电子信息、文化旅游、新型材料、现代农业等领域，协议金额逾9亿元人民币。

“中国利用现代技术和可再生技术实现了农业发展和现代化，我们欢迎中国在约旦设立农业技术研究和转让中心，期待约中在农业领域建立更多合作。”8月20日，约旦驻华大使胡萨姆·侯赛尼通过视频致辞，发出邀约。

自2015年9月起，中国与阿拉伯国家相继共建了阿盟、埃及、阿曼等8个双边技术转移中心，先后举办20多期跨国技术人才培训班，培养出300多名具有“种子”效应的国际技术转移人才。

以农业为例，在中国援毛里塔尼亚畜牧业技术示范中心，诞生了毛里塔尼亚首例胚胎移植奶牛。在技术示范中心中方专家的支持下，毛里塔尼亚首都努瓦克肖特东部的荒漠边缘发生了巨大的变化：近千亩绿色作物茁壮生长，一排排喷灌杆喷洒着水花。这片绿洲，已经成为毛里塔尼亚培养畜牧业专业人才的重要基地。

宁夏是全国“互联网+城乡供水”示范区，博览会首次设立了“水资源论坛”。“阿拉伯国家尤其是中东国家，跟宁夏的气候环境有些相似，对节水技术的需求非常旺盛。”中国—阿拉伯国家技术转移中心主任李国锋介绍，“针对‘一带一路’沿线国家的技术需求，我们开展了内容广泛的培训和技术合作。”

在中阿博览会上，中阿能源高峰合作论坛、大健康产业论坛、跨境电商创新发展高峰论坛等活动相继举办，越来越多的中国经验被分享。

“中国将实现‘双碳’目标纳入国家生态文明建设整体布局，中国的绿色发展提升到新的高度。”宁夏宝丰能源集团有限公司董事长党彦宝表示：“我们集团将立足科学治理、源头治理，积极融入共建‘一带一路’，实现绿色发展。”

搭建新平台：

携手实现共赢

据了解，本届博览会吸引了90家世界500强企业，100多家中国500强企业和行业龙头企业线上线下参会参展。

“5G和人工智能，将是未来最核心、最基础的两项核心数字化技术，它们的迅速发展将深刻改变人类社会生活和世界。”聚焦工业革命4.0，华为技术有限公司副总裁蒋亚非介绍了中国技术在海外应用的最新成果，“今年，华为与沙特电信、沙特阿美在5G油气领域开展合作，共同探索5G在石油、天然气行业的创新应用，这也是中东区域的首个5G油气园区项目。”

在跨境电商展区里，意大利客商爱玛乐为琳琅满目的商品竖起大拇指点赞。他说，“一带一路”倡议是近几十年来全球范围内提出的最为重要的合作倡议，希望通过中阿博览会这个平台，共享发展机遇，携手实现共赢。

旅居吉林的埃及专家阿斯玛表示：“我在中国已经工作生活了快十年，目睹了在中国发生的巨大改变，感叹于中国的发展速度。”看到中阿最新落地的诸多医疗合作成果时，他感慨：“中国不仅关注自己的发展，而且也致力于‘一带一路’沿线国家和地区的共同发展，体现了大国担当。”

“云端逛展”“云端参会”“云端洽谈”“云端签约”……首次启动的线上博览会不但人气不减，还搭建起合作“云平台”，结出累累硕果。据了解，本届博览会搭建了26个云会议室，吸引企业1000余家访问洽谈、协商采购。

阿拉伯国家联盟社会事务助理秘书长海法·阿布·加扎利说：“博览会是探讨和交流经验的平台，是围绕科技创新设立新项目、开启新计划、提出新倡议的窗口，更是深化阿中关系，使阿中在多领域建立合作的机遇。”

《 人民日报 》（ 2021年08月23日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)