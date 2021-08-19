新华社北京8月19日电 题：美国影响力衰落的病根在自身

新华社记者韩梁

2010年，美国《国家》杂志刊登美国历史学者阿尔弗雷德·麦科伊的一篇文章，认为美国作为全球超级大国衰落的到来可能要比任何人想象的都快得多。他提出，“到2025年，就是从现在起仅仅15年，除了聒噪以外，一切都可能会结束”。

麦科伊的这个论断当时听起来颇耸人听闻，而11年后，从新冠疫情的“全球第一”到美军撤离阿富汗的“喀布尔时刻”猝然而至，美国国际声誉下跌已成各国舆论广泛评论的话题。各种民调显示，美国全球影响力在总体下降，连其不少盟友都认为美国外交政策相当不靠谱，难以服众。究其根源，美国影响力衰落的病根不在外部而在自身，美国的敌人不是别人正是自己。

美方违背和平发展的历史大势和时代潮流，沉溺于唯我独尊的霸权迷梦。霸权主义和强权政治是美国对外政策的主要特征。长期以来，美国不断对外发动战争，频频输出“颜色革命”，严重威胁全球安全秩序；打着所谓“民主”“人权”幌子，粗暴干涉他国内政……近年来，面对中国日益发展壮大，美方一些政客更是陷入深度焦虑，把中国视为“眼中钉”，编造谎言恶意攻击抹黑中国，大搞污名化、妖魔化以及有罪推定和双重标准，屡屡挑衅中国核心利益。他们不仅自己挖空心思打压遏制，还企图胁迫其他国家一起给中国制造麻烦，给世界强加二元对立的“冷战”逻辑。种种事实表明，美国已然成为全球最大的不稳定因素和世界和平发展的破坏力量。

美方违背平等合作、互尊互信的国际交往原则。美方一些政治势力，迷信霸凌，执着“筑墙”，动辄对他国进行制裁打压。他们违背市场规律鼓吹“脱钩”，妄称只有切断与某些国家的经济联系才能确保自身国家安全；在科技等领域加紧“封锁”和打压，公开抵制他国的产品和技术……不过，美方一些人口号喊得虽响，行动上却左右为难，因为他们深知“脱钩”“断链”损害的是本国企业的收益，夺走的是本国民众的就业机会，放弃的是巨大的国际消费市场和发展机遇。只顾眼前私利，违背平等互利的原则和合作共赢的时代精神，是一种狭隘短视的行为模式，注定以失败告终。

美方违背公义，却满口“规则”“秩序”。美方奉行“疫苗民族主义”，囤积远超自身需求的新冠疫苗，破坏全球抗疫合作；在全球大搞监听与网络监控，连盟国领导人也不放过；为一己之私拉“小圈子”搞集团政治，胁迫他国和国际组织“选边站队”；明明自身存在系统性种族歧视，却屡屡在国际上充当“教师爷”，对他国人权状况说三道四……美国的种种不义之举，与国际社会主流民意完全背离，进一步加剧其在全球的“信任危机”。

德国《商报》文章指出，美国曾自诩“山巅上的闪耀之城”以及全球榜样，如今幻想日益破灭，美国的领导文化失去了曾经的影响力。新加坡政治学者马凯硕则说，美国“已经失去了激励人类的能力，无论是物质能力还是精神能力”。

美国丹佛大学和美国智库大西洋理事会联合发布的一份研究报告显示，美国的影响力在最近三十年内呈现出不断下降趋势，一个重要原因在于美国奉行“本国优先”，在经贸等领域大搞单边主义。英国《金融时报》指出，美国霸权在收缩，相对实力在下降，其“对中国的影响力更是快速下降，趋近于零”。败走阿富汗让美国的国际信誉进一步遭受重创，引发西方主流舆论的集体反思，对美国外交政策和治理模式质疑不断加深。

正如不少学者指出的那样，对美国而言，最大的挑战不是来自外部，病根在美国自身。社会分化、利益固化、政治极化、体制僵化，美国治理体系的失衡和失灵的各种病状不断显现。想要通过转移视线、转嫁矛盾的方式缓解“霸权焦虑”，维系自身影响力，根本是开错了药方。中国有句古话：“行有不得，反求诸己。”美国需要做的是反躬自省，而不是诿过于人。

美方一些人如果妄图在世界上继续走霸权路线，肆意对外逞威风，搞对抗，只会加速美国形象的崩塌，不仅对中国的影响力“趋近于零”，其全球影响力也会持续“自由落体”。

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