新华社北京8月19日电 （国际观察）阿富汗败局引西方多重反思

新华社记者

阿富汗局势一夜突变不仅给阿富汗人带来巨大影响，也让美国及其西方盟国舆论陷入深刻反思。有观点认为，美国军事干预阿富汗的政策一开始就是错误的；有舆论表示，盟友无法再信任美国；更有专家一针见血地指出，西式民主不能强加于人。

军事干预政策失败

20年前，美国以反恐为名带领盟友入侵阿富汗，推翻塔利班政权。20年来，美国付出了2400多名军人死亡和超过2万亿美元的代价，最终却换得个美军仓皇撤离、塔利班重夺政权的结局。一些西方专家坦言，美国的军事干涉政策从一开始就是错误的。

英国《卫报》专栏作家波莉·汤因比认为，阿富汗战争的结局再次将西方的傲慢和自大暴露无遗，“西方国家以为它们可以利用军事力量将阿富汗变成一个稳定的民主国家，这样的荒诞幻想到此结束”。

日本军事记者田冈俊次在日本《钻石》周刊发文质疑：美国攻打阿富汗真的从一开始就是“正义”的吗？

还有一些专家认为，美国在阿富汗的失败不仅源自其失败的撤军政策，更是过去20年来种种失败政策的后果。

法国历史学者米歇尔·戈亚在《费加罗报》刊文指出，自2001年出兵阿富汗开始，美国一方面希望向国内展现一场激烈的战斗以平息“9·11”袭击带来的巨大影响，另一方面希望以最小的牺牲做到这一点，这种矛盾性使得其在阿富汗的行动“从一开始就是灾难性的”。

美国前驻阿富汗大使迈克尔·麦金利则分析了美国政府20年来的诸多失败：美国在反叛乱、阿富汗国内政治以及“国家建设”方面的政策都失败了，美国长期以来错误估计阿政府军和塔利班的能力，还误读了地区地缘政治的现实。

美国盟主不再可靠

为了自己能早日从阿富汗的战争泥潭中脱身，美国抛弃了自己长期以来扶持的阿富汗政府。这一幕让美国的西方盟友寒心。西方舆论纷纷质疑美国作为盟主的地位和作用，指出美国已经靠不住了。

长期关注阿富汗和叙利亚战争的英国《独立报》记者帕特里克·科伯恩近日在专栏文章中写道，阿富汗的败局“凸显西方的严重失败”，并再次证明“美国作为唯一超级大国的时代即将结束”。

德新社18日的分析文章指出，美国总统拜登上台后一直在宣扬“美国回来了”，还多次对盟友许诺要开创合作的新纪元。但他没有考虑盟友的想法，独自决定从阿富汗撤军，尽管他知道北约在阿富汗的行动本应一同结束。包括“可信赖伙伴”在内，拜登极力打造的几种人设均在阿富汗坍塌。

美国《纽约时报》日前刊文指出，阿富汗的局势让其他国家的人们进一步质疑美国的信誉，美国的盟友通过阿富汗的事例更加明白美国是“靠不住的”。

民主不能强加于人

美国入侵阿富汗后将西方价值观和政治制度移植到阿富汗，建立起一套西方式的选举制度和政治框架。但阿富汗政府的最终垮台表明这一做法并不成功。一些西方专家开始反思西方国家长期以来不顾各国实际情况强行推广西式民主的做法。

德国反恐专家罗尔夫·托普霍芬在接受德国《焦点》在线网站采访时说，西方政客从来没有了解过阿富汗这个国家，他们想在这个国家快速地建立民主和人权观，却并不关心阿富汗人的想法。不能简单地把西方价值观套用在阿富汗。这是一个致命的错误。

法国外交官热拉尔·阿诺近日在法国《观点》周刊发文指出，民主不是强加的，它必须符合百姓的需求才可行。人们无法用锤子和刺刀来建立民主，就像美国和法国曾徒劳地尝试的那样。（参与记者：刘品然、张代蕾、唐霁、张远、郭丹）

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