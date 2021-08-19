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美国学者呼吁美政府停止对台军售 避免加剧台海紧张局势

2021年08月19日19:49 | 来源：新华社
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新华社北京8月19日电 美国《防务新闻》周刊网站日前刊登美国凯托学会高级研究员特雷弗·思罗尔等三名专家的文章称，美国政府应停止对台军售，避免加剧在台海制造紧张局势。

美国国务院日前批准向台湾出售价值7.5亿美元的军事装备。文章指出，美国向台湾出售先进武器装备不仅无法确保台湾安全，还可能引发与中国大陆的冲突，损害美中合作。

文章认为，军售不仅不能在台湾与大陆的冲突中更好地保护台方，而且是在告诉台方可以继续将自己的防务责任推给美国。

文章说，数十年来，美国对台军售及其承诺让台湾地区领导人相信，美国对台湾安全负有最终责任。台湾购买美国武器只不过是在支付美国在台海爆发军事冲突时介入的“保险费”。

文章表示，美国通过强化对台军售、增加台海地区的军事活动而遏制中国的企图会产生相反的效果，增加了因台湾问题而爆发冲突并将美国拖入战争的风险。

文章称，对华盛顿来说，以与中国大陆开战为代价保护台湾并非明智之举。通过对台军售挑衅中国大陆还将挤压美中在国际贸易、气候变化等全球问题上的合作空间。

文章还说，美国和中国如果能避免直接军事冲突，在具有共同利益的问题上寻求合作机会，美国和台湾的安全利益才能最大化。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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