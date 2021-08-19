人民网北京8月19日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：第五届中国—阿拉伯国家博览会今天在宁夏开幕，习近平主席致贺信。能否进一步介绍有关情况以及举办此次博览会的目的和意义？

华春莹：中阿博览会的前身是中阿经贸论坛，于2013年升格为中阿博览会，迄今已成功举办四届。前四届博览会一共有来自112个国家和地区的4万多名国内外嘉宾和5000多家企业参会参展，累计签订了各类合作项目936个。

今天，第五届中阿博览会开幕，习近平主席向博览会致贺信。习近平主席在贺信中强调，中国愿同阿拉伯国家一道，共谋合作发展，共促和平发展，实现互利共赢，高质量共建“一带一路”，推动中阿战略伙伴关系迈上更高水平，携手打造面向新时代的中阿命运共同体。习近平主席向博览会致贺信，充分体现了中方对发展中阿战略伙伴关系的高度重视。

中阿于2018年建立战略伙伴关系以来，双方政治互信日益增强，在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上相互坚定支持，在国际和地区事务中紧密合作，共同维护了发展中国家利益。特别是新冠肺炎疫情暴发后，双方守望相助，以实际行动诠释同舟共济的兄弟情谊。目前，中方已向阿拉伯国家援助和出口近1亿剂中国疫苗，同阿联酋、埃及等国开展联合灌装生产合作，有力支援了阿拉伯国家抗疫工作。

中阿是共建“一带一路”的天然合作伙伴。近年来，双方共建“一带一路”走深走实。中国已同19个阿拉伯国家和阿盟签署了“一带一路”合作文件。今年上半年，中阿双边贸易额达到1442.7亿美元，同比增长25.7%，中国继续稳居阿拉伯国家最大贸易伙伴地位。未来，中国将落实习近平主席同阿拉伯国家领导人达成的共识，继续深化互联互通，高质量共建“一带一路”，携手打造中阿命运共同体。

《环球时报》记者：当地时间8月18日，加拿大法院结束对孟晚舟引渡案初审，但未作裁决。孟的辩护律师强调，本案没有欺骗行为，没有造成任何损失，甚至没有一个合理的风险因果论述。此外，《环球时报》昨晚发布了一封致加拿大驻华大使的公开信，并发起网络联署，要求加方立即无条件释放孟晚舟。中方对此有何评论？

华春莹：我们注意到相关报道。中方非常关注加拿大法院的这次审理。

事实上，庭审期间，负责审理该案的加拿大法官多次就美国对孟晚舟女士的“欺诈”指控提出质疑，称这些指控“不清楚”、“不寻常”。加拿大检方说辞自相矛盾、根本无法自圆其说。中方从一开始就强调，孟晚舟事件是一起彻头彻尾的政治事件。美国政府炮制这一事件决不是出于什么法律原因，真正目的是要打压中国高技术企业、阻挠中国科技发展。越来越多的事实已经充分证明了这一点，越来越多的人也充分认识到这一点。加方在孟晚舟女士事件上扮演了美方的帮凶，负有不可推卸的责任。

孟晚舟女士没有违反任何加拿大法律，却被加方无理拘押至今，很快就要达1000天之久。孟晚舟女士也有自己年迈的父亲，也有自己年幼的儿女。加方充当美方的帮凶，无视孟晚舟女士没有违反任何加方法律这一事实，无理任意拘押孟晚舟女士，这种为虎作伥的做法是教科书般的胁迫和侵犯人权。我不知道加方的那些人在讲要捍卫人权民主的时候，有没有考虑过孟晚舟女士的人权？有没有考虑到孟晚舟年幼孩子的人权？有没有考虑到孟晚舟家人的人权？对于这样的行径，广大中国人民当然非常愤慨。

我注意到，《环球时报》昨晚发布了致加拿大驻华大使的一封公开信，并且发起了网络联署。不到24小时时间，已经有超过650多万人联署了《环球时报》的这封公开信。这就是中国的民意，希望加方能够听到。同时我们也注意到，加拿大国内有不少有识之士不断呼吁加政府依据加《引渡法》授权终止对孟的引渡进程。我们要求加政府认真倾听这些正义的呼声，拿出独立自主的精神和勇气，立即纠正错误，释放孟晚舟女士并让她尽快平安回到祖国。

深圳卫视记者：美国前常驻联合国代表黑利、众议院共和党议员沃尔兹18日发表联合署名文章，妄称中国“压迫”14亿人，对数百万维吾尔族穆斯林实施“种族灭绝”，呼吁美国政府和企业抵制北京冬奥会。中方对此有何评论？

华春莹：当全世界都在聚焦阿富汗并为发生在喀布尔机场的混乱悲惨感到震惊和痛心时，美国少数政客却对现实中正在发生的、由美国一手造成的惨剧视而不见，继续打着民主人权旗号，大肆散布涉华谎言谣言，这再次充分暴露了美方相关政客的虚伪和丑陋。

他们妄称中国“压迫”14亿人，我也是14亿分之一，我的同事也是14亿分之一，中国媒体记者都是14亿分之一，我们怎么没有感受到压迫？我们为什么觉得当今生活在中国特别幸福、安全、自豪和骄傲？

我再次负责任地告诉美方政客，在中国新疆，包括1100多万维吾尔族同胞在内的各族人民安居乐业，正在享受前所未有的安全、幸福和安宁，美方一些人拿着放大镜和显微镜去新疆，也不会找出什么所谓“种族灭绝”“反人类罪”的证据。

相反，历史上美国对土著居民搞种族灭绝，对少数族裔搞种族歧视；消极抗疫造成60多万美国人死亡；美国在世界多国搞颠覆破坏，粗暴干涉他国内政，甚至以民主人权为幌子发动战争，造成成千上万无辜平民伤亡，数千万人家破人亡、流离失所，最新的例证就是阿富汗。我想任何人只要不故意闭上眼睛都能看出，美国才犯下了一桩桩“种族灭绝”“反人类罪”，美国才是对民主人权的最大威胁。

希望美方个别政客不要再亵渎神圣的奥林匹克精神，不要再为个人政治私利损害包括美国在内的各国运动员的利益和国际奥林匹克事业。

彭博社记者：阿富汗塔利班进入喀布尔后，中方是否与其保持联系？中方在何种条件下会承认阿塔政府为阿富汗合法政府？是否会特别要求其在保障妇女权益方面比20年前执政时做得更好？

华春莹：中方在充分尊重阿富汗国家主权以及国内各派意愿的基础上，同阿富汗塔利班等各派都保持着联系和沟通。

近日阿富汗局势发生重大变化后，阿富汗塔利班领导人和发言人多次通过不同渠道公开表示，阿塔要解决人民面临的问题，满足人民的愿望，致力于构建开放包容的伊斯兰政府，并表示阿塔致力于人人平等、消除歧视，已宣布赦免前政府工作人员，并将保障妇女言论自由、就业和接受教育等权益。阿塔发言人也表示，将采取负责任行动保护阿人和在阿外国使团安全，愿与各国建立良好关系，绝不允许任何人利用阿领土威胁别国。中方注意到这些积极表态和释放的信号。

我们也注意到俄罗斯等一些国家政要和不少国际媒体肯定当前阿塔进入喀布尔后各方面的表现，认为阿塔目前的做法是良好的、积极的、务实的，尽管阿富汗局势还没有彻底明朗，但认为塔利班不会重演过去的历史，如今的塔利班比上次执政时期更加清醒和理性。

我们鼓励并希望阿塔将其积极表态落到实处，同阿各党派、各民族团结起来，尽快通过对话协商建立符合阿富汗自身国情、得到人民支持、广泛包容的政治架构，施行温和稳健的内外政策。遏制各类恐怖主义和犯罪行径，确保阿富汗局势实现平稳过渡，让饱受战火之苦的阿富汗人民能够尽快远离战乱，建立持久和平。阿富汗国内积累了诸多矛盾，美国又留下了大量难题，和平重建的进程难以一帆风顺。在此过程中，国际社会应共同鼓励和支持阿富汗各党派、各民族团结合作，翻开阿富汗历史的新篇章。

我注意有些人反复强调他们对阿塔的不信任。我想说的是，世界上没有任何事物是一成不变的。我们主张要用全面、联系的、发展的辩证思维来认识、看待和处理问题，不仅要看过去怎么样，也要看现在怎么样；不仅听其言，也要观其行。如果不与时俱进，而是抱守固定思维，无视形势发展，那就是刻舟求剑，就不会得出符合实际的结论。事实上，阿富汗局势的急剧演变也表明外界以往对阿富汗形势缺乏客观判断，对阿民意缺乏准确把握。在这方面，西方某些国家尤其应该汲取教训。

凤凰卫视记者：据报道，日本自民党计划避开政府间对话，通过党际交流途径，同台湾民进党进行“2+2”高层对话。请问中方有何评论？

华春莹：我注意到有关报道。台湾是中国的一部分，中方坚决反对建交国同台湾进行任何形式的官方往来。

台湾问题事关中日关系政治基础。日方在台湾问题上对中国人民负有历史罪责，尤须谨言慎行。我们严肃敦促日方重新审视有关考虑，不得以任何形式干涉中国内政，不得以任何形式向“台独”势力发出错误信号。

中国国际电视台记者：美国一些媒体和人士称中国正在嘲笑美国狼狈逃离阿富汗的败相。中方对此有何回应？

华春莹：还要中方嘲笑吗？

不过美国国内出现这种声音其实也不难理解。遇到问题麻烦不从自身找原因，不努力从根本上解决问题，而是一味对外甩锅推责，这是美国的老毛病。

美国的阿富汗政策是否失败，美国的盟友是否还认为其可靠可信，相信大家心中自有答案。

凤凰卫视记者：美国政府宣布将往返中美的4家中国航空公司的航班载客量缩减到40%，回应中方通过熔断机制缩减美国航空公司载客量。中方对此有何评论？

华春莹：7月22日入境的美国联合航空UA857航班确诊新冠肺炎旅客达到5例，中国民航局按照国际定期客运航班相关熔断措施规定，并根据航空公司的选择，自8月9日起，执行限制UA857航班以不高于40%的客座率运行4周的限制。

众所周知，国际定期客运航班熔断/熔控措施是降低疫情跨境传播风险的重要举措，该措施对中外航空公司一视同仁，公平公开。在中美航线上，中国国内的国航、东航等航空公司都曾熔断过，对于没有触发熔断条件的航空公司，中方从未实施该措施，因此这次美方没有理由限制中国赴美航班客座率，美方做法非常不合理。

下一步，中方仍将继续执行好包括熔断在内的各项疫情防控措施，最大限度防止疫情传播。

(责编：刘叶婷、刘慧)