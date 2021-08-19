新华社北京8月19日电 美国常务副国务卿温迪·舍曼18日说，眼下身处阿拉伯联合酋长国的阿富汗总统阿什拉夫·加尼在阿富汗不再是一个有影响力的“人物”。

当天早些时候，加尼借助社交媒体发布视频讲话，支持阿富汗塔利班与阿富汗政界人士谈判，说他将在近期回国。

8月14日，阿富汗首都喀布尔的电视上正在播出阿富汗总统加尼的电视讲话。（新华社发，拉赫马图拉·阿里扎达摄）

加尼曾经得到美国支持，15日在塔利班控制首都喀布尔之际飞离阿富汗，没有表明是否辞职。阿联酋外交部18日声明，阿方出于人道原因收留加尼及其家人。

加尼稍后在个人脸书网页上传一段视频讲话。这是他离开阿富汗后首次露面。他说：“晚些时候我会告诉大家喀布尔沦陷当天的详细情况……我被迫离开阿富汗，缘由是不想因为自己在喀布尔引发流血。”

按照加尼的说法，塔利班几名代表先前承诺塔利班不会进入喀布尔，却提前包围了总统府。

8月16日，塔利班在阿富汗喀布尔街头执勤。（新华社发）

“安全部队成员告诉我，有阴谋，”加尼在视频中说，“上周日（15日），我像往常一样在总统府工作。中午，我前往国防部评估喀布尔局势。突然，我的警卫人员赶到，阻止了一个大阴谋并把我救了出来。”他没有作更多解释。

加尼说，他正与相关方面协商，将在近期回国，继续为阿富汗民众服务。他支持塔利班与阿富汗前总统哈米德·卡尔扎伊等官员谈判，希望取得成功。

据法新社报道，除了卡尔扎伊，塔利班代表阿纳斯·哈卡尼还会晤了阿富汗民族和解高级委员会主席阿卜杜拉·阿卜杜拉。

就加尼这段视频讲话，美国国务院“二号人物”舍曼18日在记者会上回答提问时说：“我们看到阿联酋今天上午关于阿方欢迎加尼的声明。就这样了。加尼在阿富汗不再是一个人物。”

8月16日拍摄的电子屏幕显示，美国总统拜登在华盛顿白宫就阿富汗局势发表讲话。拜登强调美军撤出阿富汗是正确决定，但他承认阿局势恶化快于美方预期。（新华社记者刘杰摄）

加尼在视频讲话中说，关于他携带大笔钱财离开阿富汗的指认“不实”，是“毫无根据的谎言”。

阿富汗驻塔吉克斯坦大使穆罕默德·查希尔·阿戈巴尔18日早些时候在塔首都杜尚别举行新闻发布会，指称加尼从国库取走1.69亿美元。

阿戈巴尔呼吁副总统阿姆鲁拉·萨利赫出任总统。他说：“根据宪法，总统出逃或死亡，副总统将履行总统职责。”

萨利赫眼下同前北方联盟领导人艾哈迈德·沙阿·马苏德之子艾哈迈德·马苏德联手，在阿东北部潘杰希尔省集结多路人马，抵抗塔利班进攻。

据俄罗斯卫星社报道，反塔利班武装已经重新夺取喀布尔以北的帕尔万省恰里卡尔地区，切断喀布尔通向北部最大城市马扎里沙里夫的交通要道。小马苏德在美国《华盛顿邮报》发文，呼吁西方国家向他们提供武器弹药及后勤等支持。（胡若愚）

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