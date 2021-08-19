近日阿富汗局势发生重大变化后，阿富汗塔利班领导人和发言人多次通过不同渠道就其内外政策作出一些表态。外交部发言人华春莹8月19日说，中方注意到这些积极表态和信号，鼓励并希望阿塔将其积极表态落到实处，同阿各党派、各民族团结起来，尽快通过对话协商建立符合阿富汗自身国情、得到人民支持、广泛包容的政治架构，施行温和稳健的内外政策，遏制各类恐怖主义和犯罪行径，确保阿富汗局势实现平稳过渡。国际社会应共同鼓励和支持阿富汗各党派、各民族团结合作，翻开阿富汗历史的新篇章。

华春莹说，我注意到有些人反复强调他们对阿塔的不信任。世界上没有任何事物是一成不变的。我们主张要用全面、联系、发展的辩证思维来认识、看待和处理问题，不仅要看过去怎么样，也要看现在怎么样；不仅听其言，也要观其行。如果不与时俱进，而是抱守固定思维，无视形势发展，那就是刻舟求剑，就不会得出符合实际的结论。事实上，阿富汗局势的急剧演变也表明，外界以往对阿形势缺乏客观判断，对阿民意缺乏准确把握。在这方面，西方某些国家尤其应该汲取教训。（记者成欣、伍岳）

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