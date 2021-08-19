新华社银川8月19日电（记者张亮、黎广滔）第五届中国-阿拉伯国家博览会19日在宁夏回族自治区银川市开幕。受疫情影响，本届中阿博览会线下参会人数和办会规模有所压减，但仍吸引了大量来自全国各地的企业、商协会和商务部门参会寻找“一带一路”合作商机。

受国内国际疫情形势影响，本届中阿博览会严格控制线下参会人数，更多采用“云会展”“云洽谈”等线上方式进行。记者采访发现，办会规模和方式的变化并没有降低中阿博览会作为国家级开放平台的影响力和吸引力。

宁夏博览局的统计数据显示，国内共有15个省区市的239家企业来宁参展，包括华为、京东、百度、科大讯飞等500强或行业头部企业，而线上展览注册企业更是超过1000家。

“为进一步提升中阿博览会的示范带动作用，本届博览会首次设置了双主宾国和双主题省机制，河南省和重庆市成为本届博览会的两个主题省（市）。”宁夏博览局副局长张伟利说。

在本届博览会主题省（市）之一的重庆市展区，记者看到500多平方米的城市综合形象展示馆围绕“重庆智造”“重庆魅力”“重庆味道”三个板块展开，长安汽车、涪陵榨菜、桥头火锅等产品展示让展馆“重庆味”十足。

签约仪式上，重庆和宁夏就迎水桥保税物流中心建设等11个意向性合作项目进行集中签约。“中阿博览会是重要的国家级开放平台，我们将进一步深化与宁夏的合作，携手联动拓展与包括阿拉伯国家在内的‘一带一路’沿线国家和地区的经贸合作关系。”重庆市商务委相关负责人说。

此外，在19日举行的中阿博览会“一带一路”投资促进大会上，共征集各省区市“一带一路”合作项目、央企与“一带一路”沿线国家合作项目和宁夏区内企业对外经贸合作项目21个，成功签约13个，涵盖基础设施建设、新能源等领域。广东、福建、浙江、陕西等省都有投资和贸易项目在本次博览会期间签约。

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