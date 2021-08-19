新华社银川8月19日电 题：疫情之下，中阿携手为全球发展注入新动力——写在第五届中阿博览会开幕之际

新华社记者王磊、李钧德、孙奕、艾福梅

初秋时节，极目长空。一场中国与阿拉伯国家跨越山海、风雨同行的友好之约，再度拉开帷幕。

“1+9”会议论坛活动设置、6大线下主题展区、中外客商“云端”参展参会……19日至22日，以“深化经贸合作、共建‘一带一路’”为主题的第五届中国-阿拉伯国家博览会在宁夏银川举办。

云帆高张，昼夜星驰。千百年前，中国和阿拉伯国家因丝绸之路相知相交。

日往月来，斗转星移。眼下，世界百年变局与世纪疫情叠加交织，中阿期盼再度携手，同舟共济逐梦美好明天。

一场特殊背景之下的盛会——疫情阻隔不了中阿携手合作的脚步

银川阅海湖畔，宛若开放大门的中阿博览会会徽巍然矗立，中阿合作新征程由此起航。

这是一届意义非凡的盛会——

面对突如其来的疫情，中阿合作共赢不仅未被阻断，反而经受住考验，展现出强劲的韧性和旺盛活力。

沙特国王是第一个致电习近平主席支持中国抗疫的外国元首，阿联酋是第一个接受中国疫苗境外Ⅲ期试验的国家，中国已成为阿拉伯国家第一大贸易伙伴国……中阿之间的多个“第一”，彰显真金不怕火炼、患难更见真情。

中方已向17个阿拉伯国家及阿盟援助和出口了7200多万剂疫苗。无论是贫穷国家还是战乱地区，无论是援助还是出口，只要阿拉伯国家对中国疫苗有需求，中国就有回应、有行动。从彼此支持鼓励到抗疫物资互助，从在线经验交流到中方派遣医疗队紧急驰援，从疫苗临床试验到联合灌装生产，中国和阿拉伯国家始终勇立抗疫国际合作的潮头。

这是一次深厚情谊的见证——

时间回拨到2013年，中阿经贸论坛正式升级为中阿博览会。前四届中阿博览会，共有112个国家和地区、21位中外政要、283位中外部长级嘉宾、5000多家国内外企业、4万多名国内外嘉宾参会参展，累计签订经贸合作项目936个。

“本届博览会筹备之初，就有几十个国家积极表示要来参会参展，这体现了中阿博览会的强劲吸引力和影响力。”宁夏回族自治区博览局副局长张利伟介绍，尽管因防疫要求需压缩人员，各方参展参会意愿仍十分积极。

祝愿、合作、共享……博览会前，阿拉伯商人论坛会长阿拉法特、波兰投资贸易局驻华代表尤德良、中国阿拉伯发展协会副会长穆哈迈德等50多名外国政府官员、商协会代表、专家学者等专门发来视频寄语。热切的期盼，传递着中阿合作、中外交流的深情厚谊。

这是一次如约而至的聚首——

“第五届中阿博览会必将成为振兴中阿和世界经济的重要机遇之一。”

在中东“一带一路”研究中心主任瓦尔·亚森看来，在世界经济遭受疫情重创的背景下，中阿有必要以博览会为契机携手拓展贸易投资。

据了解，本届博览会上，多国政要“云聚首”共商发展新机遇，来自华为、隆基绿能科技、宁夏宝丰能源等行业领军企业的领军人物出席开幕式暨工商峰会并发表演讲。近200名志愿者为中阿博览会提供接待、翻译等志愿服务。

一次线上线下的对接融通——数字展会新模式让朋友圈越来越大

“云端逛展”“云端参会”“云端洽谈”“云端签约”……疫情之下的第五届中阿博览会，首次启动线上博览会，搭建更加便捷、高效的经贸合作平台。

中阿之邀，应者云集。

据统计，来自30多个国家和地区的数千家企业报名线上博览会，多家世界500强企业、中国500强企业和行业头部企业入驻“三维云展馆”，千余家企业签约“二维云商城”。

线上注重融通，线下同样精彩。

本届博览会设置了数字经济、清洁能源新型材料、绿色食品、医疗康养、跨境电商等6个主题线下展区，以激发中阿合作新潜力，开辟合作新空间。

自主充换电、电力巡检效率是人工的7.5倍……走进展区，一台特殊车辆格外引人注意。这是我国首台实现全流程自主作业的“无人机航母”，能够在野外自主开展无人机集群作业，为新型电力系统建设提供助力。

“电力行业已迈向智能化，我们希望能向国际社会展示中国电力创新智慧的风采。”宁夏超高压电力工程有限公司总经理王晓平介绍。

为进一步丰富完善中阿共办、部区联办、民间协办的办会机制，发挥主宾国、主宾省（市）的示范引领作用，本届博览会还首次设置了摩洛哥和阿联酋双主宾国、河南和重庆双主题省（市）相关活动。

“主宾国和主题省（市）的发展优势契合数字经济、跨境电商、共建‘一带一路’等合作领域，也呼应了本届博览会的议题和焦点。”张利伟说。

当前，中国正在实施“十四五”规划，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。沙特“2030愿景”等阿拉伯国家描绘的宏伟战略也在稳步实施。中阿发展阶段衔接、理念思路契合、经济结构互补，共建“一带一路”、深化经贸合作的前景十分广阔。

据悉，博览会期间将举行“一带一路”投资促进大会。大会征集各省区市“一带一路”贸易投资合作项目、央企与共建“一带一路”国家合作项目及宁夏区内企业对外经贸合作项目21个，涵盖基础设施建设、新能源等领域。

一个开放共享的合作平台——为共建开放型世界经济注入新动力

银川国际会展中心向东约10公里，中国（银川）跨境电子商务综合试验区兴庆园内一派繁忙景象。27岁的宁夏小伙儿杨万龙在键盘敲击间，完成了宁夏枸杞销往海外的下单出货。

中阿博览会就这样改变着杨万龙的生活。

“近年来，政府越来越注重对外开放，推动数字赋能。从银川网上接单，海外仓库直接发货，配送到外国客户手中最多只要两三天。”如今，杨万龙的业务覆盖了摩洛哥、阿联酋等上百个国家和地区，月销售额达30万美元。

货物在中国同阿拉伯国家之间繁忙运输，中阿企业拓展双边投资势头不减，中阿科技创新合作致力为解决全球问题提供方案……中阿博览会为企业带来“大商机”，折射出中国开放的大门只会越开越大。

组织了10家马来西亚知名企业“云端”参加本届中阿博览会的马来西亚国际商务促进协会会长张创迪说，新冠肺炎疫情的暴发使全球局势急变，但并未影响马中双方的信任和合作诚意，“希望能借博览会把马来西亚产品推向国际市场。”

“期待能与阿方开展清洁煤电运营等合作，并希望和阿方利用各自优势，拓展光伏治沙、牧光互补等新能源项目，助力应对全球气候问题。”国家能源集团宁夏电力有限公司副总工程师任献民说。

韩国的护肤品、泰国的农产品、越南的咖啡、欧洲的红酒……展厅内外，中国对外开放进一步联通国内国际大市场，“买全球、卖全球”成为触手可及的现实。

“博览会早已不仅仅是面向中阿双边的合作平台。”张利伟说，博览会更是中阿共同打造的面向世界的共赢平台，不是局限的，而是开放的。

全球最完整、规模最大的工业体系，未来10年累计有望超过22万亿美元的商品进口额……中国携手各方的坚定开放共赢决心，正为构建开放型世界经济注入澎湃动力。

“中国不仅关注自身发展，而且也带动共建‘一带一路’国家和地区的发展，这才是真正有担当的大国。”吉林外国语大学副教授、埃及人阿斯玛博士感慨。

春华秋实，不负耕耘。

历史的时空下，镌刻清晰的中阿博览会坐标。人们携手前行，步履坚定。

(责编：胡永秋、杨光宇)