新华社北京8月19日电 世界卫生组织最新发布的疫情周报显示，过去两个月以来每周的新增新冠确诊病例数一直处于增长态势，截至15日的一周全球共计新增确诊病例超过440万例，比前一周增长2%；这一周全球新增死亡病例6.6万例，与前一周几乎持平。

在世卫组织划分的全球六大区域中，西太平洋地区和美洲地区在这一周的新增确诊病例数较前一周增长最多，分别达到14%和8%，非洲地区下降最多，比前一周减少了23%；西太平洋地区和东地中海地区新增死亡病例数增长最多，分别为23%和15%，非洲地区新增死亡病例数比前一周减少18%，下降最多。

这一周新增确诊病例数居全球前三位的国家是美国、伊朗和印度；新增死亡病例数前三位是印度尼西亚、巴西和俄罗斯。

世卫组织在周报中提醒，监狱人口密度大等特点为病原体传播创造了独特的环境，呼吁关注监狱的病毒检测、疫苗接种情况及防疫设施等。

周报援引数据分析说，2020年1月至6月期间，美国监狱近130万人中有42107人确诊感染新冠，510人因新冠死亡，感染率是全美同时期普通民众的5.5倍。

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