8月18日，加拿大一家法院结束对孟晚舟引渡案的初审。外交部发言人华春莹19日说，孟晚舟事件是一起彻头彻尾的政治事件。美国政府炮制这一事件，绝不是出于什么法律原因，真正目的就是要打压中国高科技企业，阻挠中国科技发展。加方扮演了美方帮凶，负有不可推卸的责任。

“孟晚舟女士也有自己年迈的父亲，也有自己年幼的儿女。加方充当美方帮凶，无视孟晚舟女士没有违反任何加拿大法律这一事实，无理任意拘押孟晚舟女士将近1000天，这种为虎作伥的做法是教科书般的胁迫和侵犯人权。”华春莹说，“我不知道加方讲着要捍卫‘人权’‘民主’的时候，有没有考虑过孟晚舟女士的人权？有没有考虑到孟晚舟年幼孩子的人权？有没有考虑到孟晚舟家人的人权？”

华春莹表示，有中国媒体发布了致加拿大驻华大使的一封公开信，并且发起了网络联署。不到24小时，已经有超过350万人联署。“这就是中国的民意！希望加方能够听到。”她说，中方敦促加政府认真倾听这些正义呼声，拿出独立自主的精神和勇气，立即纠正错误，释放孟晚舟女士，并让她尽快平安回到祖国。（记者伍岳、成欣）

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